شبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد بداية من اليوم وخلال الفترة المقبلة متوقع ارتفاع في درجات الحرارة بدرجة أو درجتين، وذلك بعد أن شهدت البلاد في الأيام الماضية استقرار كبيرا في الأحوال الجوية، وأن الارتفاعات في درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم تسجل 35 درجة، وأن ذلك بعد أن سجلت البلاد أمس 33 درجة، وأنه خلال فترة الليل سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة، والأجواء معتدلة لآن البلاد في المساء تسجل 22 درجة.

وأشار إلى أن اليوم هناك نشاط للرياح بالأماكن المفتوحة بالقاهرة، وأن البلاد في الصباح تشهد شبورة مائية، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء السير بالسيارة في الساعات الصباحية.