وفاة اللاعب العراقي باسل سعد غرقاً

تأكدت الأنباء القادمة من اليونان حول وفاة اللاعب العراقي الشاب باسل سعد، بعدما عُثر على جثمانه إثر غرقه بالقرب من إحدى الجزر اليونانية، لتنتهي رحلة اختفائه التي استمرت قرابة عشرة أشهر في ظروف مأساوية.

رحلة اختفاء انتهت بالفاجعة

القصة المأساوية بدأت قبل نحو عام، حين حاول باسل سعد السفر بطريقة غير شرعية إلى إحدى الدول الأوروبية، إلا أن أخباره انقطعت بشكل مفاجئ منذ تلك اللحظة، ما أثار قلق عائلته وزملائه في الوسط الرياضي.

وبعد أشهر طويلة من الغياب والغموض، جاءت الصدمة بتأكيد خبر وفاته غرقاً أثناء رحلة للهجرة عبر البحر، ليضع بذلك نهاية حزينة لمشواره وحياته القصيرة.

محطات كروية في مسيرته

باسل سعد كان واحداً من الوجوه الشابة التي ظهرت في الملاعب العراقية، حيث ارتدى قميص نفط البصرة في دوري نجوم العراق الموسم الماضي، قبل أن يهبط الفريق إلى مصاف الدوري الممتاز.

كما سبق له الدفاع عن ألوان فريق سامراء في الدوري الممتاز، ليضع بصمته كلاعب واعد كان يبحث عن فرصة للانطلاق نحو مستقبل أفضل.

صدمة في الوسط الرياضي العراقي

رحيل اللاعب الشاب أثار حالة من الحزن في الأوساط الرياضية العراقية، حيث نعاه زملاؤه والمدربون الذين أشادوا بموهبته وأخلاقه العالية داخل وخارج الملعب.

ويُعد خبر وفاته الغامرة بالمأساة تذكيراً جديداً بمخاطر رحلات الهجرة غير الشرعية التي تبتلع أرواح الشباب الباحثين عن فرص حياة أفضل بعيداً عن أوطانهم.