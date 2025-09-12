قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو دياب يتصدر ترشيحات جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA
نيويورك تايمز: ترامب سيلتقي رئيس وزراء قطر في البيت الأبيض اليوم
محمد أبو العينين: لا بديل عن حل الدولتين.. وإسرائيل تتحكم في 6 معابر
بمصروفات أقل.. جامعة الأزهر تعلن 23 برنامجا علميا جديدا تلبي حاجة سوق العمل
تصادم سيارتين على الطريق الدائري في التجمع الخامس
رئيس الوزراء السوداني: لا أتقاضى راتبا .. ومصر تستضيف 5 ملايين من مواطنينا
لقاء تحديد مستقبل سامي .. تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو
إصابة إسرائيليين في هجوم نفذه شاب فلسطيني داخل فندق بالقدس
تفاصيل سقوط 6رجال و7 سيدات يديرون شبكة لممارسة الرذيلة بالنزهة
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ثبوت ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الجمعة 12-9-25025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في مساء تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-9-2025 داخل الجهاز المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه دون تغيير خلال تعاملات اليوم وذلك  منذ آخر يوم عمل في البنوك امس

الدولار في البنوك

مع آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس وصل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 48.14 جنيه .

إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري عن منح البنوك المصرية إجازة تمتد لمدة يومين اثنين بدأت اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت لكل العاملين بالجهاز المصرفي وفروعه المنتشرة على مستوي الجمهورية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

لماذا الإجازة

بموجب قرار البنك المركزي المصري والذي يتضمن تعطيل العمل في البنوك بمناسبة موعد الراحة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لموظفي البنوك بمختلف القطاعات والفروع والإدارات.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

للشراء و48.05 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والاسكان،ميد بنك، بيت التمويل الكويتي"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB،سايب".

سعر الدولار في البنوك الأخري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،البركة، التنمية الصناعية".

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات،أبوظبي الأول،HSBC".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.21 جنيه للشراء و 48.31 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وجاء ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.2 جنيه للشراء و 48.3 جنيه للبيع في بنكي القاهرة ونكست.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم لدولار في البنوك

