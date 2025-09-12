قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفعة لـ تل أبيب.. الإمارات تغلق أبواب معرض دبي للطيران أمام الشركات الإسرائيلية
هل يكرر التتويج؟ 5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس أبرزها مواجهة الزمالك
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
توك شو

مسئول أوكراني سابق: موسكو لن توقف الحرب وتصعيدها يستهدف أوروبا

منار عبد العظيم

 أكد أوليكسي ميلنيك، مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق، أن روسيا مصممة على استمرار الحرب والتصعيد العسكري، ليس فقط ضد أوكرانيا، بل أيضًا تجاه أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار ميلنيك في تصريحات أدلى بها لقناة «القاهرة الإخبارية»،  إلى أن الكرملين هو الطرف الذي بدأ العدوان، وهو من يعطّل أي جهود حقيقية للتوصل إلى حل سلمي، متهمًا موسكو بـ"استغلال المفاوضات كغطاء لفرض الاستسلام على كييف"، وليس كوسيلة لإيجاد تسوية عادلة للصراع.

توقف المحادثات يعني تصعيدًا على الأرض

وأوضح المسؤول الأوكراني السابق أن توقف المحادثات بين موسكو وكييف لا يبشّر بانفراجة، بل على العكس، يعكس نية روسية لمزيد من التصعيد العسكري، خصوصًا على الجبهات الأمامية.

وأضاف:"نشهد ارتفاعًا في عدد الهجمات الجوية الروسية، التي باتت تستهدف بشكل مباشر المدنيين الأوكرانيين، منشآت الطاقة، والمباني السكنية، في محاولة لتركيع الشعب الأوكراني".

قصف أراضي الناتو: رسالة روسية لأوروبا

وتطرّق ميلنيك إلى القصف الروسي الأخير على الأراضي البولندية، والذي طال مطارًا تابعًا لحلف الناتو، مؤكدًا أن هذا القصف يمثل:"رسالة سياسية وعسكرية واضحة بأن روسيا لا تنوي حصر عدوانها داخل الأراضي الأوكرانية، بل تريد إرسال تهديد مباشر إلى أوروبا".

واعتبر أن هذا النهج يعكس خطرًا متزايدًا على الأمن الأوروبي، ويؤكد أن الصراع الحالي قد يتوسع في حال لم يتم ردعه بحزم.

موسكو تفرض شروطها لا تفاوض

انتقد ميلنيك ما وصفه بـ"الخطاب الروسي المضلل" بشأن المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدًا أن ما تسميه موسكو مفاوضات، هو في الواقع:"محاولة لفرض شروط مذلّة، بما في ذلك التنازل عن المزيد من الأراضي بعد أن استولت على نحو 20% من أراضي أوكرانيا".

الحل الوحيد: ردع بوتين

وختم ميلنيك تصريحاته بالتشديد على أن السبيل الوحيد لوقف الحرب هو عبر إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الاستمرار في العدوان لن يحقق له أي نصر.

وقال:"يجب أن يعلم بوتين أن العالم لن يقبل بتغيير الحدود بالقوة، وأنه لن يربح هذه الحرب مهما طال أمدها أو اشتدّت فصولها".

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

قوافل دعوية موسعة

لنشر الفكر المستنير.. الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف المحافظات

الأوقاف

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى حول فضل العلم ومكانة العلماء

الدكتور عباس شومان

الأعداء يتربصون بنا.. عباس شومان: أطالب الأمة العربية والإسلامية باليقظة وتوحيد القرار

بالصور

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

