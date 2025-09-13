قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

اركب كيا سبورتاج كسر زيرو بهذا السعر

كيا سبورتاج ‏موديل 2025
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة .

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت عدد من السيارات لفتت انظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة كيا سبورتاج ‏موديل 2025.

وتقدم السيارة كيا سبورتاج موديل 2025 بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، ينتج قوة 180 حصان مع عزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات DCT.

ودعمت طرازات كيا سبورتاج بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق مع توزيع الإلكترونى للفرامل – نظام اتزان السيارة مع خلال عجلة القيادة والثبات الإلكترونى – نظام مراقبة ضغط الاطارات – برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات – برنامج تدعيم الفرامل – فرامل يد إلكترونية – حساسات ركن خلفية – نظام تحذير تجنب الاصطدام فى النقطة العمياء.

وعلى الرغم من أنها تنتمى إلى فئة السيارات الـ SUV، إلا أن كيا سبورتاج 2025 تتميز بتصميم مدمج يتيح لها سهولة التنقل في المدن الكبرى، حيث إن الطول الكلى للسيارة يبلغ 4,660 مم، مما يضمن لها وجود مساحة داخلية واسعة فى المقابل، العرض الذى يصل إلى 1,865 مم يوفر استقرارا على الطرق، بينما الارتفاع الذي يصل إلى 1,665 مم يمنح السيارة مظهرا رياضيا ومناسبا للطرق الوعرة.

أما عن سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2025 " كسر زيرو" في مصل فتتراوح الاسعار ما بين مليون و 800 الف جنيه إلى 2 مليون و 100 الف على حسب الالأوبشن المتوافرة والمواصفات بها .

