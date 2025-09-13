قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد إصابة يامال .. فليك يوجه طلبًا عاجلًا لإسبانيا

قال هانسي فليك، مدرب برشلونة، إن على المنتخب الإسباني الاهتمام بلاعبيه بشكل أكبر بعد إصابة المهاجم لامين يامال في الفخذ أثناء مشاركته مع منتخب إسبانيا.

أكد فليك للصحفيين يوم السبت أن يامال، البالغ من العمر 18 عامًا، سيغيب عن مباراة الدوري الإسباني على أرضه ضد فالنسيا يوم الأحد، كما أن مشاركته في مباراة دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل ضد نيوكاسل يونايتد محل شك بسبب هذه الإصابة.

وقال فليك: "لن يكون لامين متاحًا غدًا، إنه لأمر مؤسف. لقد لعب مع المنتخب الوطني رغم الألم. عانى من بعض المشاكل، ولعب 79 و73 دقيقة، ولم يتدرب حتى بين المباريات بسبب هذا الألم".

هذا لا يُمثل رعاية حقيقية للاعبين، أليس كذلك؟ ليس كذلك. إسبانيا، لديهم أفضل فريق في العالم، وأفضل اللاعبين في العالم. في كل مركز، يتميزون بمهارة لا تُصدق.

"لذا، ربما يرغبون أيضًا في رعاية لاعبينا، لاعبينا الشباب، لكن الأمر يبدو كما لو أنهم يفعلون هذا بهم. هذا ما أستطيع قوله، وأنا حزين جدًا حيال ذلك."

يامال، الذي يُعتبر على نطاق واسع أحد أفضل لاعبي برشلونة وإسبانيا، غاب عن التدريب يوم الجمعة بعد أن اشتكى من عدم الراحة. صرّح فليك بأنه كان يعاني بالفعل من إصابة، وأنه تلقى مسكنات للألم للعب مع إسبانيا.

اللاعب الشاب، الذي ساعد إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا العام الماضي، لعب 152 دقيقة في مباراتي تصفيات كأس العالم خارج أرضها أمام بلغاريا وتركيا الأسبوع الماضي، وساهم بثلاث تمريرات حاسمة.

وقال فليك، الذي درب ألمانيا قبل تعيينه في برشلونة، إنه لم يتحدث إلى مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بشأن هذه المسألة.

"كنت أيضًا في هذا الجانب، كمدرب للمنتخب الوطني. قال فليك: "أعلم مدى صعوبة العمل في بعض الأحيان".

"لم أتحدث معه قط؛ أجريتُ محادثة نصية واحدة فقط، لكنني لم أتحدث معه قط. لغتي الإسبانية ليست جيدة، ولغته الإنجليزية ليست جيدة، لذا ربما تكون هذه مشكلة".

"لكن في النهاية، أعتقد أن التواصل، لأننا لا نملك لاعبًا واحدًا فقط، بل العديد من اللاعبين، يمكن أن يكون أفضل".

سيفتقد فريق فليك أيضًا لاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ ضد فالنسيا بعد إصابته أثناء وجوده مع منتخب هولندا. سيعود لاعب الوسط مارك بيرنال، البالغ من العمر 18 عامًا، بعد غياب دام 13 شهرًا بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

قال غابرييل مارتينيز، المسؤول الصحفي لبرشلونة، الذي رافق فليك في المؤتمر الصحفي، إنه غير متأكد من إمكانية مشاركة يامال في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل.

"نعم، يعاني من انزعاج في عظم العانة. لقد خضع للفحص". قال: "مشاركته مع نيوكاسل محل شك".

وواجه لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، أسئلة مماثلة في مؤتمر صحفي يوم السبت حول تعامل فرنسا مع إصابات عثمان ديمبيلي وديزاير دويه أثناء مشاركتهما مع منتخب فرنسا، لكنه كان أكثر تحفظًا في رده.

وقال قبل مباراة الأحد على أرضه في الدوري الفرنسي ضد لنس: "لا شيء يمكنني قوله هنا، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، في هذا الموضوع سيحسّن صحة اللاعبين المصابين".

"كمدرب، وبالنيابة عن جهازي الفني والجهاز الطبي، فإن أهم شيء هو صحة اللاعبين. أنا قلق على كل لاعب يُصاب، في أي وقت خلال الموسم".

"الآن، مع إصابة لاعبين... أفكر في عقلية الفريق لاستغلال هذه اللحظة. هذه هي عقلية الفريق الحقيقي".

وصرح باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي بأنه يسعى إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية بعد اتهامه الجهاز الطبي الفرنسي بتجاهل توصياته بشأن مخاطر الإصابة وعبء العمل المقبول للاعبي النادي.

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

"لا نينيا

توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟

محمود الخطيب وحسام غالي

التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي

خطبة الجمعة

تعرف على موضوع خطبة الجمعة القادمة بمساجد الأوقاف

القرآن الكريم

هل هناك ترادف في القرآن الكريم؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: هذا الأمر من أعظم عجائب القرآن .. فيديو

بالصور

تساقط الشعر وإسمرار البشرة وحب الشباب.. أعراض تكيس المبايض

حماة الوطن يدعم أسر ضحايا ومصابي انهيار عقار شارع مولد النبي بالزقازيق

توقفوا عن هذه العادة.. حسام موافي يحذر طلاب المدارس من «جرثومة المعدة»

تحذير من كبسولات غسالات الأطباق.. دراسة تكشف تأثيرها على الأمعاء

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

