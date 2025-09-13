بعد إصابة يامال .. فليك يوجه طلبًا عاجلًا لإسبانيا

قال هانسي فليك، مدرب برشلونة، إن على المنتخب الإسباني الاهتمام بلاعبيه بشكل أكبر بعد إصابة المهاجم لامين يامال في الفخذ أثناء مشاركته مع منتخب إسبانيا.

أكد فليك للصحفيين يوم السبت أن يامال، البالغ من العمر 18 عامًا، سيغيب عن مباراة الدوري الإسباني على أرضه ضد فالنسيا يوم الأحد، كما أن مشاركته في مباراة دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل ضد نيوكاسل يونايتد محل شك بسبب هذه الإصابة.

وقال فليك: "لن يكون لامين متاحًا غدًا، إنه لأمر مؤسف. لقد لعب مع المنتخب الوطني رغم الألم. عانى من بعض المشاكل، ولعب 79 و73 دقيقة، ولم يتدرب حتى بين المباريات بسبب هذا الألم".

هذا لا يُمثل رعاية حقيقية للاعبين، أليس كذلك؟ ليس كذلك. إسبانيا، لديهم أفضل فريق في العالم، وأفضل اللاعبين في العالم. في كل مركز، يتميزون بمهارة لا تُصدق.

"لذا، ربما يرغبون أيضًا في رعاية لاعبينا، لاعبينا الشباب، لكن الأمر يبدو كما لو أنهم يفعلون هذا بهم. هذا ما أستطيع قوله، وأنا حزين جدًا حيال ذلك."

يامال، الذي يُعتبر على نطاق واسع أحد أفضل لاعبي برشلونة وإسبانيا، غاب عن التدريب يوم الجمعة بعد أن اشتكى من عدم الراحة. صرّح فليك بأنه كان يعاني بالفعل من إصابة، وأنه تلقى مسكنات للألم للعب مع إسبانيا.

اللاعب الشاب، الذي ساعد إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا العام الماضي، لعب 152 دقيقة في مباراتي تصفيات كأس العالم خارج أرضها أمام بلغاريا وتركيا الأسبوع الماضي، وساهم بثلاث تمريرات حاسمة.

وقال فليك، الذي درب ألمانيا قبل تعيينه في برشلونة، إنه لم يتحدث إلى مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بشأن هذه المسألة.

"كنت أيضًا في هذا الجانب، كمدرب للمنتخب الوطني. قال فليك: "أعلم مدى صعوبة العمل في بعض الأحيان".

"لم أتحدث معه قط؛ أجريتُ محادثة نصية واحدة فقط، لكنني لم أتحدث معه قط. لغتي الإسبانية ليست جيدة، ولغته الإنجليزية ليست جيدة، لذا ربما تكون هذه مشكلة".

"لكن في النهاية، أعتقد أن التواصل، لأننا لا نملك لاعبًا واحدًا فقط، بل العديد من اللاعبين، يمكن أن يكون أفضل".

سيفتقد فريق فليك أيضًا لاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ ضد فالنسيا بعد إصابته أثناء وجوده مع منتخب هولندا. سيعود لاعب الوسط مارك بيرنال، البالغ من العمر 18 عامًا، بعد غياب دام 13 شهرًا بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

قال غابرييل مارتينيز، المسؤول الصحفي لبرشلونة، الذي رافق فليك في المؤتمر الصحفي، إنه غير متأكد من إمكانية مشاركة يامال في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل.

"نعم، يعاني من انزعاج في عظم العانة. لقد خضع للفحص". قال: "مشاركته مع نيوكاسل محل شك".

وواجه لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، أسئلة مماثلة في مؤتمر صحفي يوم السبت حول تعامل فرنسا مع إصابات عثمان ديمبيلي وديزاير دويه أثناء مشاركتهما مع منتخب فرنسا، لكنه كان أكثر تحفظًا في رده.

وقال قبل مباراة الأحد على أرضه في الدوري الفرنسي ضد لنس: "لا شيء يمكنني قوله هنا، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، في هذا الموضوع سيحسّن صحة اللاعبين المصابين".

"كمدرب، وبالنيابة عن جهازي الفني والجهاز الطبي، فإن أهم شيء هو صحة اللاعبين. أنا قلق على كل لاعب يُصاب، في أي وقت خلال الموسم".

"الآن، مع إصابة لاعبين... أفكر في عقلية الفريق لاستغلال هذه اللحظة. هذه هي عقلية الفريق الحقيقي".

وصرح باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي بأنه يسعى إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية بعد اتهامه الجهاز الطبي الفرنسي بتجاهل توصياته بشأن مخاطر الإصابة وعبء العمل المقبول للاعبي النادي.