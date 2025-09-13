أكرم توفيق أساسيا في مباراة الشمال ضد العربي بالدوري القطري

يقود النجم المصري أكرم توفيق، تشكيل فريق الشمال ضد العربي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري القطري للمحترفين موسم 2025-2026.

وتقام مباراة الشمال ضد العربي، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب «البيت»، مباراة الشمال ضد العربي ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مباريات الدوري القطري اليوم السبت.

تشكيل الشمال ضد العربي في الدوري القطري

حراسة المرمى: بابكر سيك.

خط الدفاع: مصعب خضر- ميلاد تيرمانيني- موريلو- موفق عوض.

وسط الميدان: أوميد- أكرم توفيق- عمر محمد- محمد مناعي- نعيم السليتي.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.