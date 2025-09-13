قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
اقتصاد

شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل تحديث شامل للبنية التحتية والمصانع والآلات، وإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية، ورفع كفاءة العاملين بالتدريب المستمر، بما يضمن زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين الجودة وفتح آفاق جديدة للتصدير.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار. 

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة الريادة المصرية عالميا في صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

واشار شيمي، إلى أن شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا تمثل أحد أهم قلاع صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتشهد تطويرا شاملا يأتي في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام وتنفذه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

تعاون وخلق فرص عمل

وأشاد الوزير بالتعاون والتنسيق القائم مع محافظة البحيرة، ومؤكدا الحرص على تعزيز التكامل بين الأدوار التنفيذية في المحافظات والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة. 

وشهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام داخل محافظة البحيرة، خاصة في مجال الغزل والنسيج، ومن بينها مشروع التطوير الشامل لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وتوسعات شركة مصر للحرير الصناعي. وتم التطرق إلى المشروعات التي نفذتها شركات المقاولات التابعة مؤخراً بالمحافظة، ومنها كوبري "دسونس أم دينار" الذي أنجزته شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام). 

ويشمل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج 3 مراحل بتكلفة استثمارية تتراوح بين 60 لـ 70 مليار جنيه،  وتم انجاز نحو 50% منه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بمراحله الثلاث نهاية أبريل المقبل، بحسب تصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال العام.

وزير قطاع الأعمال العام تطوير صناعة الغزل والنسيج الطاقة الإنتاجية محافظ البحيرة الأسواق العالمية

