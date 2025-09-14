محاكمة 8 متهمين بخلية داعش مدينة نصر.. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الأحد، محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 18600 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، بخلية داعش مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2019، وحتي 26 أكتوبر 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش، التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين من الثاني وحتى السابع بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وقيام المتهمين الأول والثامن بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية.