حزب الاتحاد يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حل الدولتين

رحب حزب الاتحاد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد إعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي أُقِرَّ بأغلبية ساحقة من دول العالم.

ويؤكد الحزب أن هذا القرار التاريخي يعكس إرادة المجتمع الدولي في إنصاف الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، باعتبار ذلك الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

ويشيد حزب الاتحاد بالدور الفاعل للدول التي أسهمت في صياغة الإعلان سواء المملكة العربية السعودية أو فرنسا، إلى جانب الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق شعبها المشروعة.

ويؤكد الحزب أن حل الدولتين هو الخيار الإستراتيجي والوحيد لإحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحويل القرار الأممي إلى خطوات تنفيذية على الأرض تلزم إسرائيل بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والتفاوض الجاد لإنهاء الصراع.