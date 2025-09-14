قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احترامًا للكيان.. وائل القباني: عندي أسرار كارثية عن الزمالك ومش هحكيها
الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو
حلمي طولان: توليت مسئولية منتخب مصر الثاني «بالصدفة»
ترامب يدعو دول الناتو لوقف استيراد النفط الروسي ويلوح برسوم جمركية كبيرة ضد الصين
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين7» لمحدودي ومتوسطي الدخل
دعاء جميل في جوف الليل .. يغفر ذنبك ويقضي حاجتك
بعد تصدّر الزمالك .. خالد الغندور يسخر من ترتيب الأهلي في الدوري
قرار مفاجئ | «الخطيب» ينسحب من انتخابات الأهلي لهذا السبب
ريال مدريد يواصل الصدارة بالعلامة الكاملة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني
عملان يُدخِلانك الجنة ويُبعِدانك عن النار.. تعرّف عليهما
جمال عبد الحميد: سأصوت لحازم إمام إذا ترشح لرئاسة الزمالك
مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي
رياضة

حلمي طولان: توليت مسئولية منتخب مصر الثاني «بالصدفة»

حلمي طولان
حلمي طولان
رباب الهواري

كشف حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، كواليس اختياره لقيادة الفريق في بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن الأمر جاء بمحض الصدفة، وليس بترتيب مسبق.

وأوضح طولان خلال تصريحات تلفزيونية أن البداية كانت خلال اجتماع اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث اجتمع الأعضاء لمناقشة اسم المدير الفني المناسب لمنتخب مصر الثاني. وأضاف: “كان أمامنا أكثر من خيار، أبرزهم الكابتن طلعت يوسف أو الكابتن حسام البدري، وكنا بالفعل نميل لاختيار أحدهما لتولي المسؤولية خلال فترة البطولة.”
 

تدخل هاني أبو ريدة وتغيير القرار

وتابع طولان روايته قائلاً: “في أثناء الاجتماع، دخل الكابتن هاني أبو ريدة واطّلع على اختياراتنا، لكنه علّق قائلاً: هل من المنطقي أن نستعين بمدربين كبار بحجم طلعت يوسف أو حسام البدري لفترة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ثم يرحلون بعدها؟”


 

وأشار إلى أن أبو ريدة اعتبر الأمر بمثابة تقليل من شأن هؤلاء المدربين الكبار وإهانة لخبراتهم ومسيرتهم.


 

وأضاف حلمي طولان: “بعد النقاش، قال أبو ريدة إنه من الأفضل ألا يتم إقحام أسماء كبيرة في فترة قصيرة المدى، ثم فاجأني بقوله: تولى أنت المسئولية، واللجنة الفنية وافقت على هذا الاقتراح بالإجماع.”
 

وأكد طولان أن تكليفه بالمنصب جاء بشكل غير مخطط له على الإطلاق، قائلاً: “والله العظيم، توليت المهمة بالصدفة، لم أكن أسعى لها أو أطلبها، لكنها مسؤولية وطنية قبلت تحملها رغم صعوبتها، احترامًا للمنتخب وللاعبين.”
 

واختتم المدير الفني لمنتخب مصر الثاني تصريحاته بالتأكيد على أن خدمة الكرة المصرية تمثل شرفًا لأي مدرب، موضحًا أنه سيسعى لتقديم كل ما يملك من خبرات لدعم اللاعبين الشباب خلال البطولة. 


 

حلمي طولان منتخب مصر حسام البدري هاني أبوريدة

