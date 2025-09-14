قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة بسوهاج.. وحملات متواصلة من الرقابة لحماية المواطن|صور

جانب من المضبوطات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تواصل مديرية الصحة بسوهاج جهودها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من مخاطر تداول الأغذية الفاسدة أو مجهولة المصدر، حيث شنت إدارة مراقبة الأغذية حملة موسعة بمدينة ومركز جرجا، أسفرت عن ضبط أكثر من 37 ألف عبوة عصائر ومشروبات مغشوشة بإجمالي تجاوز 4100 لتر.

الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

حملة مكبرة لضبط الأسواق بسوهاج

قاد الحملة الدكتور جمال عبدالناصر مدير الإدارة الصحية بجرجا، برفقة فريق مراقبة الأغذية، وتحت إشراف مباشر من الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.

وتم سحب العينات اللازمة، تحرير المحاضر الرسمية، وإحالة المخالفين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد الدكتور عمرو دويدار أن صحة المواطن "خط أحمر"، مشددًا على أن هذه الحملات لن تتوقف وستغطي جميع المراكز والقرى بالمحافظة.

وذلك لضبط أي منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تهدد سلامة المواطنين، وذلك ضمن الخطة القومية لوزارة الصحة والإدارة العامة لمراقبة الأغذية.

