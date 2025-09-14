هولندا تنضم لقائمة الدول المطالبة بمنع إسرائيل من المشاركة بمسابقة يوروفيجن

انضمت هولندا إلى قائمة الدول التي تضغط على منظمي مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لإسقاط إسرائيل من المسابقة بسبب حربها في قطاع غزة.

وقالت هيئة الإذاعة الهولندية "أفروتروس"، وهي واحدة من عشرات هيئات البث العامة التي تمول المسابقة وتبثها بشكل جماعي، إنها لن تشارك في مسابقة العام المقبل في فيينا إذا شاركت إسرائيل "نظرا للمعاناة الإنسانية الشديدة والمستمرة في غزة".

وقالت الهيئة في بيان: "تعرب الهيئة أيضًا عن قلقها العميق إزاء التآكل الخطير لحرية الصحافة المستقلة والعديد من الضحايا بين الصحفيين".

أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (RTE) بيانًا مشابهًا يوم الخميس، متبعةً بذلك مسارًا سبق أن اتخذته سلوفينيا. وأعلنت أيسلندا أنها قد تنسحب من المسابقة، ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى استبعاد إسرائيل منها.

وقال اتحاد البث الأوروبي، الذي يدير المسابقة، إنه يتشاور مع أعضاءه حول كيفية "إدارة المشاركة خلال التوترات الجيوسياسية" حول المسابقة وسيمنحهم حتى منتصف ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن المشاركة.

قال مارتن جرين، مدير يوروفيجن: "نتفهم المخاوف والآراء بشأن الصراع الدائر في الشرق الأوسط. يعود القرار لكل عضو بالمشاركة في المسابقة، وسنحترم أي قرار" .

