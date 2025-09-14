احتفالات عيد "الأنبا برسوم" بديره بالمعصرة بحضور الأنبا ميخائيل

احتفل دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة بعشية عيد نياحة شفيعه، وذلك بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو، ورئيس الدير ذاته، ومشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، ومكرسات الدير، وسط حضور شعبي كثيف.

عيد الأنبا برسوم العريان

بدأ الاحتفال بصلاة العشية، وتطييب جسد الأنبا برسوم، تلاها فقرة ترانيم روحية قدمها كورال كنيسة القديس الأنبا بولا بمدينة ١٥ مايو، ثم ألقى نيافة الأنبا ميخائيل كلمة روحية بعنوان "أعظم الفضائل وهي فضيلة الغفران".

واختُتم اليوم بافتتاح المعارض المختلفة والتي توجد بذات الدير بمناسبة النهضة الروحية.

جدير بالذكر ، يُعتبر الأنبا برسوم العريان من القديسين العظام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذين أضاءوا حياتهم بالنسك والصلاة والمحبة، فصار مثالًا للرهبان والمتوحدين في جهاده الروحي العميق.

وتبقى سيرته العطرة شاهدًا حيًا على قوة الإيمان واحتمال الضيقات، تلهم الأجيال في مسيرتها نحو القداسة والاتحاد بالمسيح.