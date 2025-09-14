قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس الغرفة التجارية بمطروح: إقبال كبير على معرض أهلا مدارس

معرض اهلا مدارس بمطروح
معرض اهلا مدارس بمطروح
ايمن محمود

يشهد معرض أهلا مدارس بمحافظة مطروح إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات الأسر وابناءهم الطلاب في إطار استعدادهم لبدء العام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لرفع الأعباء المالية عن كاهل المواطن البسيط، بالتزامن مع اقتراب حلول العام الدراسى الجديد.

وأكد مختار جبريل رئيس  الغرفة التجارية بمطروح أن معرض أهلا مدارس بمطروح هذا العام يشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنون، الذين حرصوا على شراء ما يلزمهم من مستلزمات دراسية بأسعار مناسبة لجميع الفئات الإجتماعية، خاصة مع توفير جناح خاص لمستلزمات التعليم الجامعي لأول مرة.

واضاف رئيس  الغرفة التجارية بمطروح،  أن المعرض يستقبل المواطنين يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 11 مساءً لتلبية احتياجات الأسر قبل بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن هناك متابعة دورية لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة وتيسير دخول وخروج الزائرين.

من ناحية اخرى وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود المشاركة المجتمعية الجادة والفاعلة لجمعية أصول لتنمية المجتمع ، والتعاون مع المحافظة في تقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين خاصة في أقصى المناطق الصحراوية، وذلك من خلال الدفع بهدايا ومساعدات غذائية وكساء للأسر الأولي بالرعاية خاصة بمنطقة العزيزية ببرانى وعدد من أسر الأيتام بمرسي مطروح.

واوضحت الدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية اصول لتنمية المجتمع أنه استمراراً لأنشطة الجمعية على مدار خمس سنوات لخدمة أهالي مطروح تم الدفع بقافلة خيرية لمنطقة العزيزية غرب براني وتقديم هدايا لعدد ٥٠ اسرة وذلك بالتنسيق اللوجيستي مع جهاز التنمية والتعمير بالساحل الشمالي الغربي.

وأضافت انه تم توزيع ماعز و ٤٠ كيلو علف لكل أسرة، و٥٠ بطانية، وشنط مواد غذائية تحتوي كل شنطة على ١٤ كيلو مواد غذائية أساسية ومتنوعة بالإضافة إلى حلويات المولد النبوي الشريف لإدخال البهجة على الأسر والأطفال، وكذلك توزيع عدد (۱۰۰) شنطة مدرسية.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أنه تم أيضا حرصا على استقرار الأسرة حفر ۳ آبار بمناطق متفرقة ، وترميم الاسقف المطلوبة لعدد ٢٠ سقف وذلك بقيمة نحو ١،٤ مليون جنيه.

كما قامت جمعية اصول بتنفيذ يوم مع عدد من الأيتام بمرسى مطروح مع توزيع هدايا شنط وأدوات مدرسية و حلوى المولد النبوي الشريف احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف وإدخال البهجة على الأطفال مع وجود عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والاهتمام بدور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في مبادرة حياة كريمة للمواطنين الأشد احتياجاً.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح اهلا مدارس

