أخبار السيارات| تعرف على مصمم لامبورجيني مويرا .. نصائح هامة للمبتدئين في قيادة العربيات.. سعر نيسان ليف 2026 في السعودية

مارسيلو جانديني هو مهندس ومصمم سيارات إيطالي، واشتهر بتصميم أيقونات السيارات الخارقة من ضمنها، لامبورجيني ميورا وكونتاش، ولامبورجيني ديابلو، وألفا روميو كارابو، ولانسيا ستراتوس زيرو، وفيراري جي تي 4، وفيات إكس 1/9، وولد في 26 أغسطس من عام 1938 في تورينو .

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

تعلم قيادة السيارات يحتاج إلي التدرب في مناطق ذات حركة مرور منخفضة، ويجب علي الشخص الذي يريد قيادة السيارات بشكل صحيح ان يتعلم جميع أدوات التحكم في السيارة قبل القيادة، وارتداء حزام الأمان دائمًا.

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان ليف موديل 2026، وتنتمي ليف لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر حاليا في جيلها الثالث .