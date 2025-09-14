انطلاق الدورة الثالثة لملتقي دوير لإبداعات وفنون الطفل بأسيوط

أطلقت جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بالتعاون مع مؤسسة كير اليوم الاحد الدورة الثالثة لملتقي دوير لإبداعات وفنون الطفل بمقر مركز أحمد بهاء الدين بقرية الدوير جنوب أسيوط والذي يستمر في الفترة من ١٤ إلى ١٦ سبتمبر الجاري، بمشاركة أطفال القرى وبحضور قيادات تنفيذية ومجتمعية.

منصة فنية وابداعية تهدف إلى دعم وتمكين الأطفال



وقال الباحث أحمد عبد المتجلي مدير النشاط بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي إن الملتقى يعد منصة فنية وابداعية تهدف إلى دعم وتمكين الأطفال في الدوير وقرى المحافظة من خلال اتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة في برنامج ثقافي فنى متنوع، حيث يوفر لهم فرصا لتنمية مهاراتهم وعرض مواهبهم وإبداعاتهم، ومناقشة قضايا مجتمعهم بأشكال إبداعية متنوعة.



مضيفًا أن الملتقى يأتي تتويجا للبرنامج الصيفي للمركز الثقافي الذي امتد على مدار ثلاثة أشهر، وتضمن مجموعة متنوعة من المعسكرات والورش في مجالات متعددة، شارك بها ما لا يزيد عن 400 من الأطفال من أبناء المجتمع، وتضمنت الفنون البصرية، والحرف اليدوية، والمسرح، والموسيقى والغناء، والبرمجة الإبداعية، والعلوم وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن أنشطة المكتبات والحكي، وفي الأخير حضور ومشاركة الفنان الحكاء هيثم شكري وذلك بورش وألعاب متميزة.

أبرز المواهب المحلية



و أوضح المخرج أسامه عبدالرؤوف المنسق العام أن الملتقى شهد تقديم عرض مسرحي جديد أبرز المواهب المحلية من قرية الدوير والقرى الأخرى، حيث قدموا مسرحية "بحلم ببكرة" وتجسد أحلام أطفال قرية الدوير على خشبة المسرح، وتتناول أحلام محلية وقومية كقضية فلسطين التي أصر الأطفال على تناولها ضمن وعيهم الثقافي وتفاعلهم مع الأحداث.

مشيرا إلى أهمية تنوع الفعاليات والمعارض المشاركة، ومن ثم تأثيرها على تنمية شخصية الطفل الإيجابية كالأمل والطموح والإرادة، وأيضاً بناء قدراته الإبداعية، وتنمية الوعي الثقافي، خصوصا وأن الأفكار تم توظيفها تجاه تطوير المجتمع المحيط أو الخارجي، وفي ذلك ما قام به الأطفال في العرض المسرحي حيث قاموا بصياغة أفكار العرض المسرحي وتنفيذه ليعبر عن أحلامهم في تطوير وتغيير الواقع.



عروض التحطيب



يضيف الفنان خالد نصر مدرب فنون التحطيب أن عروض التحطيب المقدمة خلال الملتقى هي خلاصة شهر ونصف من ورش العمل مع مجموعة من أطفال القرية، وقد تم تعريفهم بتاريخ التحطيب التي تمتد إلى العصر الفرعوني وكذلك آداب استخدام عصا التحطيب خلال العروض والتدريبات، وكذلك التركيز على مهارات التحطيب الفردي والجماعي، والقيام بحركات ايقاعية تساير الموسيقي المصاحبه التي يتحرك عليها الأطفال في حركات تتسم بالقوة والحرفية والسلاسة.



تراث الموسيقى الشرقية



أوضح المايسترو نصر الدين أحمد مدرب فريق الكورال بالملتقى أنه قد تم تأهيل مجموعة من الأطفال المشاركين على مهارات المقامات الموسيقية المندثرة فضلا عن اكتشاف مواهب الأطفال في الغناء الفردي والجماعي، وأيضا تنفيذ تدريبات متخصصة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية وفي ذلك تدريب فوكاليز وتدريب مخارج الألفاظ وتدريب أخذ النفس بشكل صحيح لا يجرح الأحبال الصوتية، منوها أن التدريبات تضمنت تعرف المشاركون على تراثهم الغنائي وما يحتويه من معاني وحكايات.



وأضاف المايسترو نصر الدين أحمد أن المشاركين طوروا مهارات الاستماع والتمييز عن طريق الاستماع الي أنواع غناء مختلفة هو ما سيجعلهم أكثر انفتاحا وتقبلا للأخر وفي وقت ذاته التحصين ضد اللافن، هذا إلى جانب تطور أفكارهم ومعارفهم بمعاني التراث الشعبي والشرقي الأصيل ومفرداته، وأيضا تعرفهم على الغناء والموسيقى الجيدة التي تحرك الوجدان من تلك الرديئة والمبتذلة.



وحدة لتنمية قدرات ذوي الإعاقة



وأشار عمرو سلام مدير مركز التدخل المبكر والتأهيل المجتمعي إلى أن ملتقى الدوير للفنون والإبداعات كان حريصا على مشاركة فئة الأطفال ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الثقافية والابداعية لما لذلك من تأثير ايجابي على قدراتهم ومواهبهم، فضلاً عن انتهاج الجمعية لسياسة العدالة الثقافية ومنها التمكين والدمج لمختلف الفئات في الأنشطة، وفي ذلك تواجد مركزنا وبحضور عدد كبير من الأخصائيين، فضلاً عن الورش المتخصصة التي تستهدف تنمية قدراتهم ومواهبهم ولاقت اشادة المختصين على مدار سنوات العمل.



برمجة وابتكارات الكترونية



أضاف محمد سيد مسؤول وحدة البرمجة وتكنولوجيا المعلومات إلى نجاح معرض الدوائر الإلكترونية "الاردوينو" في جذب اهتمامات الأطفال وتنمية رغبتهم نحو تطوير قدراتهم في التكنولوجيا وآليات الذكاء الاصطناعي، ومنوها إلى أن برامج الابتكارات العلمية والبرمجة كان قد بدأ تنفيذه في مركز أحمد بهاء الدين الثقافي منذ خمس سنوات ومن خلال شراكة مع مؤسسة أضف للتعبير الرقمي، بهدف بناء قدرات أطفال القرى في التكنولوجيا الرقمية والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي لكونها لغة العصر والمستقبل أيضًا.



حيث تضمن المعرض هذا العام عرض نماذج لابتكارات الأطفال في تطوير وتصنيع نماذج من وحدات رادات وأخرى للإنذار المبكر ووحدات اضاءات ذاتية وأخرى للتحكم عن بعد، وكذلك برامج لتطبيقات الموبايل والحاسوب فضلاً عن تصميم المواقع الإلكترونية، ومنها موقع عن المركز الثقافي وأخر هو موقع ثقافي عن نهر النيل الخالد كشريان للحياة في مصر.



فنون بصرية ضمن ملتقى الدوير الثالث



وتشير منى علاء سلام مسؤولة معارض الفنون البصرية وخيال الظل بالملتقى إلى أن المعارض صممت بعناية لتلائم احتياجات الأطفال وشغفهم، بهدف تقدي مناهج ثقافية مرنة تلائم البيئة المحلية وتسهم في تعريفهم بمفرداتها وتنميتها، وايضا اكتشاف وتنمية المواهب المتعددة للطفل، وتعزيز قدراته تجاه بيئته، وتؤكد على أن أطفال القرى بالفعل أكدوا أنهم قادرون على التفاعل مع العصر والارتباط مع الهوية والتراث في الوقت ذاته.



معارض للفنون التشكيلية



تنوه الفنانة آية إبراهيم مدير وحدة الفن التشكيلي إلى أن أنشطة الفنون تضمنت أشكال متنوعة بهدف تنمية قدرات الأطفال الإبداعية واستكشافها وشملت معارض الكونكريت والخزف والرسم بورق الذهب والرسم على الخشب وفن الديكوباج وفن الكولاج بالمنحنيات الزخرفية والرسم الحر ومعرض اطلق خيالك ومعرض التصميم الفني.



معرض للأشغال اليدوية



تقول آمال حسني مسؤولة الأشغال اليدوية إلى تميز أطفال القري ومواهبهم التي كشفت عنها سلسلة من الورش التدريبية بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير، والتي أعادت الاعتبار لفنون الكروشيه والتطريز والقصاقيص والإكسسوار وتدوير خامات بسيطة مثل بواقي الورق، وأشارت إلى أن البنات خاضوا التجربة بجدية وشغف، ليصنعوا بأيديهم منتجات تحمل بصمتهم وتعيد إليهم الثقة بقدراتهم، كما تمنح الأشياء المهملة حياة جديدة داخل منازلهم ووعيهم الجمالي.



أشاد المشاركون في افتتاح الملتقى بتميز الفعاليات وأثرها الملحوظ على قدرات ومواهب الطفل والتي أدهشت الحضور، هذا حيث شهد افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدكتورة نوران فايد مدير عام جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بالقاهرة وحمدي سعيد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور وجدى نخلة عميد كلية التربية النوعية السابق بجامعة أسيوط، بحضور مريانا ببيت العائلة المصرية بالمحافظة، والدكتورة منى اليمني مدير العلاقات العامة بجامعة أسيوط، وياسر محروص صادق مدير مركز شباب الدوير، وسلوي عثمان مدير المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم، وعلي حسن موجه المسرح بالتربية والتعليم، وعادل عبدالحكيم مدير المشاركة بصدفا التعليمية، ومحمد حلمي مدير مدرسة أحمد بهاء الدين بالتربية والتعليم، والدكتورة هدى محمد مدير مكتبات إقليم وسط الصعيد الثقافي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد أسامة مدير مكتبات ثقافة أسيوط، ووفاء محمد عبده مدير جمعية كيان بأسيوط، وهدي أبو اليزيد نائب مدير جمعية كيان، وسهير القلاوي ناشطة مجتمع مدني، وصلاح الجعفري مدير عام مكتبة رفاعة الطهطاوي بمحافظة سوهاج.