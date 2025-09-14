حمزة نمرة عن سر طرح ألبومه بالتقسيط: تركيز الجمهور أصبح سريعا

حلّ الفنان والمطرب حمزة نمرة، ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة استثنائية من برنامج "واحد من الناس" عبر شاشة الحياة، حيث تحدث عن ألبومه الأخير وتجربته في طرح الأغاني بشكل متتابع وليس دفعة واحدة.

وقال الفنان والمطرب حمزة نمرة، إن قرار إصدار الألبوم على فترات متقطعة جاء نتيجة لتغير طبيعة الجمهور، موضحًا: "تركيز الناس أصبح أقل وأسرع، لذا باتت فكرة طرح الألبوم كاملًا دفعة واحدة قد تُظلم بعض الأغاني ولا تأخذ فرصتها الكافية في الاستماع."

وأشار الفنان والمطرب حمزة نمرة، إلى أن فكرة طرح 3 أغنيات كل أسبوع جاءت بالأساس وفقًا لاستراتيجية فريق التسويق، مؤكدًا أن صناعة الموسيقى تغيرت ولم تعد مرتبطة بالكاسيت أو الـ CD كما في الماضي، بل أصبح من الضروري التكيف مع الأساليب الجديدة في النشر والتوزيع.

وأضاف الفنان والمطرب حمزة نمرة، أن : "في الماضي كنت متوترًا جدًا في كل ألبوم وأبذل مجهودًا ضخمًا مع الفريق حتى يخرج العمل بأفضل صورة، لذلك كانت المدة بين كل ألبوم وآخر تصل إلى سنتين ونصف، لكن في التجربة الأخيرة تعاملت مع الأمر بمرونة أكبر وأصبحت أكثر هدوءًا، أطرح ما لدي وأنتظر ردود الفعل."

وأكد أن نجاح الألبوم الأخير والتفاعل الكبير مع الأغاني عبر المنصات المختلفة أسعده كثيرًا، قائلًا: "لم أتوقع هذا النجاح الكبير وسعدت جدًا بالتريندات التي حققتها الأغاني."

وعن المنافسة مع كبار المطربين، شدد نمرة على أهميتها، مضيفًا: "المنافسة تصب في مصلحة الجمهور لأنها تقدم له أنواعًا وأشكالًا موسيقية مختلفة، والأغنية الجيدة ستُسمع في كل الأحوال."

وختم حديثه بالتأكيد على أن تقديم أعمال جديدة باستمرار هو قرار شخصي نابع من قناعة داخلية، قائلًا: "طالما الله أعطاك الصحة وتستطيع إنتاج أعمالك، فلا داعي للانتظار."