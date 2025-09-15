قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير محمد العرابي: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية واضحة وتتناسب مع خطورة الموقف
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
نموذج للمشاركة النسائية في تحكيم قدم الشاطئية.. اتحاد الشركات يشيد بـ " نادين "

محمد الغزاوى

أشاد المستشار إسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد المصري للشركات بالمشاركة النسائية في تحكيم كرة القدم الشاطئية والصالات لبطولة الشركات حيث هنأ الحكمة "نادين محمد"  لأدائها العالي في التحكيم بالبطولة والتي يقيمها اتحاد الشركات ضمن اولمبياد الشركات في نسختها الـ 58 ، وتشجيعا لمشاركة السيدات في ممارسة الرياضة ثم مواصلة الرياضة الي التحكيم بعد مرحلة الإعتزال 
 

اتحاد الشركات يشيد بـ “ نادين ”نموذجا للمشاركة النسائية في تحكيم قدم الشاطئية

تقول نادين أنني سعيده باهتمام الاتحاد المصري للشركات برئاسة المحاسب محمد عثمان هارون بالعنصر النسائي في المسابقات والأنشطة الرياضية وسعيده بمشاركتي في التحكيم لمسابقة كرة القدم الشاطئية واعتزازي بهذا الدور الكبير

وتعد نادين نموذجا لهذا الدور البارز للمرأة المصرية بعدما اتجهت الي التحكيم عقب اعتزالها ممارسة كرة القدم في نادي الزهور ومنه الي نادي بورفؤاد وتستكمل مسيرتها الي الحصول علي الشارة الدولية في تحكيم كرة القدم

واضافت نادين أنني اشارك بصفة أساسية في تحكيم مباريات كرة القدم النسائية بالدوري المصري وبعض مباريات دوري القسم الثالث لكرة القدم للرجال كمساعد للحكم بالإضافة للتحكيم في كل مباريات قطاعات الناشئين بمنطقة بورسعيد لكرة القدم برئاسة الكابتن محمد ياسين وبدعم من الكابتن جمال نوفل المدير التنفيذي ود. ابراهيم فوزي رئيس لجنة تحكيم بورسعيد

وأكدت نادين أنها أتمني أن تحصل علي الشارة الدولية بعدما تم ترشيحها أكثر من مرة ومشاركتها في كل المعسكرات الدولية والمحلية التي أقامها لجنة الحكام بالاتحاد برئاسة اوسكار مشيرة إلي أن مصر بها سوي ستة محاكمات فقط هم يارا عاطف ومي حسن وحملات وآمال حسن مساعدين وشهندا المغربي ونورا سمير حكم صفاره

