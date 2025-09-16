كاتبة صحفية: قلق أمريكي من الإدانات العربية والإسلامية الواسعة للهجمات الإسرائيلية على قطر

علقت الكاتبة الصحفية هبة القدسي، على فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة .

وقالت هبة القدسي في مداخلة هاتفية على قناة " المحور "، :" حالة زخم عربي وإسلامي كبير بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر".

وتابعت هبة القدسي:" قلق امريكي من الإدانات العربية والإسلامية الواسعة للهجمات الإسرائيلية على قطر ".



واكملت هبة القدسي:" تقارير أمريكية تشير إلى تحدث نتنياهو مع ترامب قبل ساعة من الهجمات الإسرائيلية على قطر ".

ولفتت هبة القدسي :" القمة العربية الإسلامية في قطر جعلت وزير الخارجية الأمريكي يغير مسار جولته للشرق الأوسط ويزور الدوحة اليوم في محاولة لامتصاص الغضب العربي والإسلامي ".