قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء
ضياء رشوان: الرئيس السيسي استخدم كلمة عدو ضد إسرائيل في خطابه لأول مرة منذ زيارة السادات للقدس
ترامب يحذر حماس من استخدام الرهائن دروعا بشرية أثناء الهجوم الإسرائيلي
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آخر تطورات ملف المدرب الأجنبي في الأهلي بعد النتائج الأخيرة

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

يواصل النادي الأهلي البحث عن مدير فني أجنبي يقود الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، وتولي عماد النحاس القيادة الفنية بشكل مؤقت.

الإعلامي محمد سعيد كشف عبر قناة الأهلي أن الإدارة تلقت العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب، قبل أن تستقر على قائمة مختصرة تضم أبرز المرشحين، في انتظار الحسم النهائي.

يتصدر السويسري أورس فيشر والهولندي مارك فان بوميل قائمة المرشحين، حيث دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات متقدمة مع فيشر ووكيله، وتمت مناقشة تفاصيل العقد دون اتفاق رسمي حتى الآن.

البرتغالي سيرجيو كونسيساو ما زال ضمن أبرز الأسماء المطروحة، لكنه لم يحسم موقفه، إذ يترقب عرضًا أوروبيًا قد يحدد وجهته المقبلة.

في المقابل، أغلق الأهلي ملف التفاوض مع الألماني روجر شميت، بعد تأكيد رغبته في مواصلة العمل داخل القارة الأوروبية.

تؤكد إدارة الأهلي أنها تسعى لاختيار المدرب الأنسب من أجل إعادة الفريق إلى طريق البطولات محليًا وقاريًا، واستعادة مكانته المعتادة كأحد أكبر أندية القارة.

المدرب الأجنبي الأهلي مدرب الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

ترشيحاتنا

الفنانة هدي الاتربي و الفنان ياسر جلال

هدى الأتربي: كلهم بيحبوا مودي تحد جديد والتعاون مع ياسر جلال نجاحه مؤكد

حمو بيكا يؤدى مناسك العمرة

حمو بيكا يؤدي مناسك العمرة ويدعو للمسلمين .. شاهد

لميس الحديدي

بيجمع تبرعات.. لميس الحديدي تحذر من حساب مزيف

بالصور

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد