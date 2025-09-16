آخر تطورات ملف المدرب الأجنبي في الأهلي بعد النتائج الأخيرة

يواصل النادي الأهلي البحث عن مدير فني أجنبي يقود الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، وتولي عماد النحاس القيادة الفنية بشكل مؤقت.

الإعلامي محمد سعيد كشف عبر قناة الأهلي أن الإدارة تلقت العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب، قبل أن تستقر على قائمة مختصرة تضم أبرز المرشحين، في انتظار الحسم النهائي.

يتصدر السويسري أورس فيشر والهولندي مارك فان بوميل قائمة المرشحين، حيث دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات متقدمة مع فيشر ووكيله، وتمت مناقشة تفاصيل العقد دون اتفاق رسمي حتى الآن.

البرتغالي سيرجيو كونسيساو ما زال ضمن أبرز الأسماء المطروحة، لكنه لم يحسم موقفه، إذ يترقب عرضًا أوروبيًا قد يحدد وجهته المقبلة.

في المقابل، أغلق الأهلي ملف التفاوض مع الألماني روجر شميت، بعد تأكيد رغبته في مواصلة العمل داخل القارة الأوروبية.

تؤكد إدارة الأهلي أنها تسعى لاختيار المدرب الأنسب من أجل إعادة الفريق إلى طريق البطولات محليًا وقاريًا، واستعادة مكانته المعتادة كأحد أكبر أندية القارة.