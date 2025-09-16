نقابة البترول: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة خارطة طريق للتعاون المشترك

أكدت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، برئاسة المحاسب عباس صابر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة جاءت بمثابة خارطة طريق لمستقبل التعاون العربي والإسلامي، ومنهجًا لوحدة الصف في مواجهة الانتهاكات السافرة التي تطال سيادة الدول العربية.

وأوضح رئيس النقابة أن الكلمة عكست الرؤية المصرية الثابتة تجاه دعم وحدة الموقف العربي والإسلامي، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محذرًا من خطورة الممارسات الإسرائيلية المنفلتة التي تدفع بالمنطقة إلى دوامة خطيرة من التصعيد وعدم الاستقرار.

وأكد صابر أن خطاب الرئيس السيسي حمل حلولًا عملية تتطلب التكاتف العربي والإسلامي، كما طرح مبادرة إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما يعزز الجبهة الداخلية للعالمين العربي والإسلامي.

واختتم رئيس النقابة بتأكيد أن عمال قطاع البترول يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية المصرية، داعمين كل القرارات والإجراءات التي تحافظ على القومية العربية وتواجه المخططات الساعية لاستمرار العدوان وإطالة أمد الصراع في غزة.