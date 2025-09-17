قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك
ترامب يصل لندن .. استثمارات بمليارات الدولارات وملفات العالم على الطاولة
مجــ.ـزرة جديدة في غزة.. الاحتلال ينسف المنازل بالروبوتات المُفخخة
اقتطاع جبل الشيخ .. الكشف عن صفقة سرية بين إسرائيل وسوريا لتقسيم جنوب غرب دمشق
دعاء الخوف والتوكّل على الله .. ردّده يحميك ويحفظك
من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف
بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة
وكيل حمزة علاء يكشف تفاصيل فسخ تعاقده مع النادي البرتغالي ووجهته المُقبلة
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
بطعنتين في الكتف والبطن.. تفاصيل مقتــ.ـل ربة منزل على يد زوجها بالمنيا
مدبولى لرؤساء التحرير: قضية المياه مسألة وجودية ولن نتوانى عن حماية حقوقنا
نتنياهو يستفز العالم: من يمتلك هاتفًا محمولًا يحمل قطعة من إسرائيل في جيبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

محطات في حياة إميل ليفاسور رائد صناعة وسباقات السيارات؟

حياة إميل ليفاسور رائد صناعة وسباقات السيارات
حياة إميل ليفاسور رائد صناعة وسباقات السيارات
إبراهيم القادري

إميل ليفاسور هو مهندس فرنسي ورائد في صناعة السيارات وسباقات السيارات، وهو المؤسس المشارك لشركة بانهارد وليفاسور، أولى شركات تصنيع السيارات، وأسس مع شريكه رينيه بانهارد تصميم "نظام بانهارد" الذي يتضمن المحرك الأمامي والدفع الخلفي وناقل الحركة، وهو التصميم المستخدم في معظم السيارات الحديثة.

حياة إميل ليفاسور رائد صناعة وسباقات السيارات

وفي مايو ١٨٩٠، تزوج إميل ليفاسور من السيدة لويز سارازين ، أرملة إدوارد سارازين، محامي براءات اختراع مؤثر ورجل أعمال، وكان يمتلك تراخيص لتصنيع محركات دويتس ودايملر ، وصنع كلا النوعين من المحركات في باريس بواسطة شركتي بيرين وبانهارد وشركائه وبانهارد وليفاسور .

حياة إميل ليفاسور رائد صناعة وسباقات السيارات

وشارك إميل ليفاسور في أول سباق سيارات في التاريخ في باريس وأطلق علي هذا السباق اسم بوردوباريس عام 1895، وذلك ساهم في إثبات جدوى السيارات كوسيلة نقل عملية .

شركة بانهارد وليفاسور لصناعة السيارات

شارك إميل ليفاسور في تأسيس واحدة من أولى شركات صناعة السيارات في العالم، وهي شركة بانهارد وليفاسور، وهو المسؤول عن تصميم "نظام بانهارد"، الذي وضع المحرك في مقدمة السيارة، والعجلات الخلفية في موضع الدفع، واستخدام ناقل حركة خطي، وهو المفهوم الذي لا يزال مستخدماً حتى اليوم.

حياة إميل ليفاسور رائد صناعة وسباقات السيارات

تطوير نواقل الحركة بالسيارات

كان لـ إميل ليفاسور دور بارز في تطوير ناقل الحركة الحديث، الذي تم تركيبه لأول مرة في سيارة بانهارد عام 1895، وحصل بانهارد على التراخيص الفرنسية لمحركات دايملر، وطور تصميمه الخاص للسيارة ليتوافق مع محرك دايملر.

مشاركة إميل ليفاسور سباقات السيارات

وشارك إميل ليفاسور وقاد في سباق باريس-بوردو-باريس عام 1895، الذي يعتبره البعض أول سباق سيارات في التاريخ، و توفي ليفاسور عام 1897 متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال سباق باريس-مارسيليا.

حياة إميل ليفاسور رائد صناعة وسباقات السيارات

والجدير بالذكر ان إرث  إميل ليفاسور  يمثل الأساس للصناعة بأكملها التي تلتها، ويبقى تصميمه في السيارات مثالاً للتكوين الميكانيكي، وتم بناء نصب تذكاري لتخليد ذكراه تكريماً لإسهاماته في صناعة السيارات .

مهندس فرنسي إميل ليفاسور صناعة السيارات سباقات السيارات رينيه بانهارد بانهارد وليفاسور شركة بانهارد وليفاسور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

ترشيحاتنا

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

بالصور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

ابتكار صيني ثوري .. لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق فقط

تطوير لاصق عظمي لعلاج الكسور بسرعة فائقة
تطوير لاصق عظمي لعلاج الكسور بسرعة فائقة
تطوير لاصق عظمي لعلاج الكسور بسرعة فائقة

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث

فيديو

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد