محطات في حياة إميل ليفاسور رائد صناعة وسباقات السيارات؟

إميل ليفاسور هو مهندس فرنسي ورائد في صناعة السيارات وسباقات السيارات، وهو المؤسس المشارك لشركة بانهارد وليفاسور، أولى شركات تصنيع السيارات، وأسس مع شريكه رينيه بانهارد تصميم "نظام بانهارد" الذي يتضمن المحرك الأمامي والدفع الخلفي وناقل الحركة، وهو التصميم المستخدم في معظم السيارات الحديثة.

حياة إميل ليفاسور رائد صناعة وسباقات السيارات

وفي مايو ١٨٩٠، تزوج إميل ليفاسور من السيدة لويز سارازين ، أرملة إدوارد سارازين، محامي براءات اختراع مؤثر ورجل أعمال، وكان يمتلك تراخيص لتصنيع محركات دويتس ودايملر ، وصنع كلا النوعين من المحركات في باريس بواسطة شركتي بيرين وبانهارد وشركائه وبانهارد وليفاسور .

حياة إميل ليفاسور رائد صناعة وسباقات السيارات

وشارك إميل ليفاسور في أول سباق سيارات في التاريخ في باريس وأطلق علي هذا السباق اسم بوردوباريس عام 1895، وذلك ساهم في إثبات جدوى السيارات كوسيلة نقل عملية .

شركة بانهارد وليفاسور لصناعة السيارات

شارك إميل ليفاسور في تأسيس واحدة من أولى شركات صناعة السيارات في العالم، وهي شركة بانهارد وليفاسور، وهو المسؤول عن تصميم "نظام بانهارد"، الذي وضع المحرك في مقدمة السيارة، والعجلات الخلفية في موضع الدفع، واستخدام ناقل حركة خطي، وهو المفهوم الذي لا يزال مستخدماً حتى اليوم.

حياة إميل ليفاسور رائد صناعة وسباقات السيارات

تطوير نواقل الحركة بالسيارات

كان لـ إميل ليفاسور دور بارز في تطوير ناقل الحركة الحديث، الذي تم تركيبه لأول مرة في سيارة بانهارد عام 1895، وحصل بانهارد على التراخيص الفرنسية لمحركات دايملر، وطور تصميمه الخاص للسيارة ليتوافق مع محرك دايملر.

مشاركة إميل ليفاسور سباقات السيارات

وشارك إميل ليفاسور وقاد في سباق باريس-بوردو-باريس عام 1895، الذي يعتبره البعض أول سباق سيارات في التاريخ، و توفي ليفاسور عام 1897 متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال سباق باريس-مارسيليا.

حياة إميل ليفاسور رائد صناعة وسباقات السيارات

والجدير بالذكر ان إرث إميل ليفاسور يمثل الأساس للصناعة بأكملها التي تلتها، ويبقى تصميمه في السيارات مثالاً للتكوين الميكانيكي، وتم بناء نصب تذكاري لتخليد ذكراه تكريماً لإسهاماته في صناعة السيارات .