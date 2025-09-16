جماهير اتحاد جدة تطالب برحيل لوران بلان

عبرت جماهير اتحاد جدة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبها من خسارة الفريق أمام الوحدة الإماراتي 2-1، أمس الإثنين، في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإن جماهير اتحاد جدة طالبت بسرعة تدخل الإدارة وإقالة المدرب الفرنسي لوران بلان من منصبه قبل الدخول في دوامة الهزائم.

وكان بلان قد قاد الاتحاد للتتويج ببطولتي الدوري السعودي وكأس الملك في الموسم الماضي.

أهداف مباراة اتحاد جدة والوحدة

جاءت ثنائية الوحدة عن طريق كايو كانيدو وعلاء زهير في الدقيقتين 62، 90+8.

فيما جاء هدف اتحاد جدة عن طريق ستيفن بيرجوين في الدقيقة 21.

وشهدت الدقيقة 37، حصول مهند الشنقيطي لاعب اتحاد جدة على بطاقة حمراء.