أخبار السيارات| عودة السيارة الأسطورية متوسطة الحجم في هذا الموعد .. 3 شركات كبرى تعلن توقف مبيعات الموديلات الكهربائية فجأة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أعلنت جنرال موتورز عن الإطلاق الرسمي للنسخة الإنتاجية من سيارة بويك إلكترا L7، الحصرية للسوق الصينية، مع الكشف عن المواصفات الكاملة.

لطالما اشتهرت BMW بتصميم شبكها الأمامي الأيقوني المعروف بـ “الكِليتين”وهو عنصر تصميمي يرافق سياراتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

أعلنت كل من تويوتا وسوبارو ولكزس عن استدعاء مشترك يشمل 94,320 سيارة كهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع وقف مؤقت لبيع الطرازات المتأثرة في صالات العرض.

في خطوة تعكس التزامها بإعادة رسم خارطة المنافسة في سوق الشاحنات، أعلنت "رام" عن تحركات استراتيجية كبيرة تشمل إعادة محرك Hemi V8 إلى تشكيلة مجموعة نقل الحركة الخاصة بها، وإطلاق شاحنة متوسطة الحجم بحلول عام 2027.

اختتمت الجولة السادسة والختامية من بطولة كأس إيزى كارت مصر 2025 – EasyKart Trophy Egypt ، والتى جاءت كحدث تكريمى لروح شهيد رياضة السيارات المصرية الكابتن هيثم سمير ووالد البطل الصاعد بفئة "الجونيورز" المتسابق يوسف هيثم، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبإشراف من نادى السيارات والرحلات المصرى.