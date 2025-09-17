رئيس الوزراء: مصر لن تتواني عن حماية حقوقها المائية.. وأحمد موسى: 108 ملايين مصري مستعدون لتقديم أي تضحيات للحفاظ على استقرار البلاد | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تصعد لعرقلة مؤتمر حل الدولتين

قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل تواصل تصعيدها السياسي والإعلامي في محاولة لعرقلة المؤتمر المرتقب الذي سيعقد في الأمم المتحدة في 22 سبتمبر، والذي يهدف إلى الدفع نحو حل الدولتين والاعتراف المتزايد بدولة فلسطين.



أحمد موسى: 108 ملايين مصري مستعدون لتقديم أي تضحيات للحفاظ على استقرار البلاد

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المواطن الفلسطيني يُدمر منذ سنتين، وفي حال انتقاله إلى دولة معينة فهل ستكون الدولة بآمان؟ مشيرًا إلى أنه سوف ينتقم لأنك أخرجته من أرضه وقتلته، وقد تظهر موجات انتقامية تجوب العالم كله، وأنه لن يكون هناك استقرار إلا بوجود دولة فلسطينية.

أحمد موسى: مصر أمنت احتياجاتها لمدة 5 سنوات ونمتلك كافة السيناريوهات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإخوان الإرهابيين لم يتحدثوا عن الإبادة في غزة، موضحًا أن الإخوان اليوم كشفوا حقيقة دورهم وتعاونهم مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الإخوان الإرهابيين يتعاونون مع الكيان الصهيوني ضد مصر.

مسألة وجودية.. رئيس الوزراء: مصر لن تتواني عن حماية حقوقها المائية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية عملت على محاولة الوصول إلى إتفاق مع أثيوبيا فيما يخص مياه نهر النيل، ولم ننجح حتي هذه اللحظة.

مدبولي: مصر لديها الخطط للتعامل مع ملف تهجير الفلسطينيين وسيناريو دفع الفلسطينيين تجاه الحدود المصرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه من الممكن أن تنعكس أحداث قطاع غزة على الداخل في مصر .

مصطفى بكري لـ مدبولي: المواطن يريد أن يشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادي

وجه الإعلامي مصطفى بكري، حديثه غلى رئيس الوزراء، قائلا:" المواطن يريد ان يشعر بانعكاس المؤشرات الاقتصادية الجيدة على الارض في الأسعار ".

مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه مع انتهاء الأزمة الاقتصادية وتواجد مصر في المسار الصحيح لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي .

مدبولي: التضخم انخفض لـ 12% .. ونجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أحد العوامل الأساسية التي أدت لزيادة الصادرات المصرية أن أسعار المنتجات المصرية أصبحت تنافس وبقوة.

لجنة التحقيق الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين: إسرائيل دمرت كافة مناحي الحياة في غزة

أكد عضو لجنة التحقيق الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قواته تعمل في مدينة غزة لهزيمة حماس ولكن في الوقت نفسه لإجلاء السكان من المدينة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.