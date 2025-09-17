قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات خنزير غير صالحة للاستهلاك في الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

ضبطت حملات التفتيش البيطري بمدينة الغردقة 32 كيلوجرامًا من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى كميات من اللانشون ومصنعات لحم الخنزير غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة رقابية موسعة شنتها مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر بالتعاون مع شرطة البيئة، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2025.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء الدين فاروق، وتحت إشراف محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور حامد الأقنص، فيما نُفِّذت بتكليف من مديرة المديرية الدكتورة رشا صلاح أحمد.

ضم فريق العمل الدكتورة رشا ربيع، رئيس قسم التفتيش على اللحوم، والدكتورة نهاد حسين، طبيب المجازر والتفتيش، حيث شملت الجولة عددًا من محال بيع اللحوم والسوبر ماركت والهايبر ماركت بمدينة الغردقة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رسمي بالمخالفات المضبوطة وتسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار تكثيف هذه الحملات الرقابية لضمان تداول منتجات غذائية سليمة، وحماية صحة المواطنين من أي ممارسات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

