تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد
محمد شردي للإخوان: أنا سياسي من 40 سنة هتعملوا معايا إيه.. كلكوا مكشوفين
هل يُطبق نظام البكالوريا في الثانوية الأزهرية؟.. جامعة الأزهر ترد
إسرائيل تهاجم الاتحاد الأوروبي على خلفية مقترحات بفرض عقوبات بسبب حرب غزة
في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيريه المصري والسعودي آخر التطورات في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بارتي لاعب فياريال ينفي تهمتي الاغتـ صاب والاعتداء على 3 سيدات

مثل لاعب خط وسط فياريال، توماس بارتي، يوم الأربعاء أمام محكمة في لندن، ودفع ببراءته من تهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي بحق ثلاث نساء.

يُتهم بارتي، اللاعب الغاني الدولي، بخمس تهم اغتصاب تتعلق بامرأتين، بالإضافة إلى تهمة الاعتداء الجنسي على امرأة ثالثة، بين أبريل 2021 ويونيو 2022.

وقعت هذه الجرائم المزعومة عندما كان بارتي يلعب مع نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم. غادر النادي هذا الصيف ووقع عقدًا مع فياريال الإسباني.

مثل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أمام محكمة ساوثوارك كراون، وتحدث فقط لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده وتقديم إقراره ببراءته.

أُفرج عن بارتي بكفالة قبل محاكمته، المقررة في 2 نوفمبر 2026، ومن المقرر أن تستغرق ما بين ستة وثمانية أسابيع.

انضمّ إلى أرسنال قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 50 مليون يورو في عام 2020، وأصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول للفريق الإنجليزي، قبل انتهاء عقده بنهاية يونيو.

لعب بارتي مع فياريال في مباراته بدوري أبطال أوروبا ضد توتنهام هوتسبير، غريم أرسنال اللدود، مساء الثلاثاء.

دخل بديلًا في الشوط الثاني، وتعرض لصيحات استهجان من جماهير توتنهام كلما لمس الكرة.

