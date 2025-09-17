بارتي لاعب فياريال ينفي تهمتي الاغتـ صاب والاعتداء على 3 سيدات

مثل لاعب خط وسط فياريال، توماس بارتي، يوم الأربعاء أمام محكمة في لندن، ودفع ببراءته من تهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي بحق ثلاث نساء.

يُتهم بارتي، اللاعب الغاني الدولي، بخمس تهم اغتصاب تتعلق بامرأتين، بالإضافة إلى تهمة الاعتداء الجنسي على امرأة ثالثة، بين أبريل 2021 ويونيو 2022.

وقعت هذه الجرائم المزعومة عندما كان بارتي يلعب مع نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم. غادر النادي هذا الصيف ووقع عقدًا مع فياريال الإسباني.

مثل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أمام محكمة ساوثوارك كراون، وتحدث فقط لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده وتقديم إقراره ببراءته.

أُفرج عن بارتي بكفالة قبل محاكمته، المقررة في 2 نوفمبر 2026، ومن المقرر أن تستغرق ما بين ستة وثمانية أسابيع.

انضمّ إلى أرسنال قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 50 مليون يورو في عام 2020، وأصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول للفريق الإنجليزي، قبل انتهاء عقده بنهاية يونيو.

لعب بارتي مع فياريال في مباراته بدوري أبطال أوروبا ضد توتنهام هوتسبير، غريم أرسنال اللدود، مساء الثلاثاء.

دخل بديلًا في الشوط الثاني، وتعرض لصيحات استهجان من جماهير توتنهام كلما لمس الكرة.