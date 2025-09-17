محمد شردي للإخوان: أنا سياسي من 40 سنة هتعملوا معايا إيه.. كلكوا مكشوفين

أكد الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يواصل حلقاته للحديث عن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية وفضح طرق تمويلهم.

وقال محمد شردي في برنامجه " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" عناصر جماعة الإخوان يشنون حملات هجوم ضدي على مواقع التواصل الاجتماعي ".

وأضاف محمد مصطفى شردي:" أوجه رسالة للإخوان وأقول لهم انا سياسي بقالي 40 سنة هتعملوا معايا ايه كلكوا مكشوفين ".

وتابع شردي :" أنا مستمر في فضح عناصر الجماعة الإرهابية إعلامهم وأنا معاكم كل أسبوع حلقة لفضحكم ونفسنا طويل مع بعض ".

وأكمل محمد مصطفى شردي :" أنتوا مش هتقدروا توصلوا للحاجة مع مصر ".