لجنة لحصر الأراضي غير المستغلة بمدينة رأس البر

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي غير المستغلة والمنشآت الواقعة بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر.

حضر الاجتماع المستشار هيثم الغندور، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، إلى جانب مديري الإدارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المخطط التفصيلي والخرائط الخاصة بمدينة رأس البر، فضلًا عن مناقشة تقسيمات الأراضي بمنطقة الامتداد العمراني، حيث شددت نائب المحافظ على ضرورة قيام الوحدة المحلية لمدينة رأس البر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية في الملفات للالتزام بالبناء خلال المدة المقررة أسوة بما هو معمول به في المدن الجديدة لضمان الاستغلال الأمثل للأراضي ودفع عجلة التنمية العمرانية بالمدينة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ووجهت "الصديق" بعمل تقرير شامل عن الأراضي الفضاء والقطع المشتركة بمدينة رأس البر، إلى جانب تشكيل لجنة لعمل حوار مجتمعي مع الأهالي بشأن تفعيل توصيات الاجتماع، مع التشديد على ضرورة مراجعة كافة الاجراءات التعاقدية للكافيهات والكافيتريات بمنطقة الجربي طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها المحافظة لمتابعة أعمال التطوير بمدينة رأس البر، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي ودعم خطة الدولة للتنمية العمرانية.