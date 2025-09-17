إطلاق مبادرة صحح مفاهيمك ومسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم بدمياط

التقت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، الدكتور هاني السباعي، وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، لبحث الاستعدادات الخاصة بمبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف في إطار الدور الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة، وضمن عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

وخلال الاجتماع، أكدت نائب المحافظ أن المبادرة تأتي في ضوء حرص الدولة على تعزيز التعاون المثمر بين المؤسسات الوطنية، بما يسهم في دعم الدور الدعوي والتربوي، ونشر الفهم الصحيح للدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع روح الشريعة الإسلامية السمحة.

وأوضح الدكتور هاني السباعي أن المبادرة تستهدف المجتمع بكافة فئاته، وبالأخص الشباب، من خلال خطة مجتمعية متكاملة تتضمن المحاضرات والندوات والدروس وخطبة الجمعة الموحدة، إضافة إلى الإنتاج الإعلامي والإصدارات التوعوية، وذلك لمواجهة الفكر المتطرف، ومحاربة الشائعات والانحرافات الفكرية، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، ودعم الأمن الفكري، بما يعزز الاستقرار والسلم الاجتماعي.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تستعد للإطلاق الشعبي للمبادرة يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، حيث من المقرر تنظيم احتفال شعبي كبير بمحافظة دمياط، يتزامن مع الاحتفال المركزي الذي يقام بالقاعة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون بين مديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وبمشاركة لفيف من القيادات التنفيذية والدينية، وعدد من الأئمة، وأبناء اتحاد شباب المحافظة.

كما طالب الدكتور السباعي خلال اللقاء بإطلاق مسابقة دمياط الدولية لحفظ وتسميع القرآن الكريم، على أن تكون مخصصة لأبناء المحافظة فقط، بما يساهم في اكتشاف المواهب القرآنية الواعدة، ورعاية النشء والشباب في مجال حفظ كتاب الله.

وأكدت نائب المحافظ أن رعاية هذه المبادرات تعكس اهتمام الدولة بتصحيح الفكر، ومواجهة التطرف، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، ونشر ثقافة السماحة والاعتدال بين المواطنين.