وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية في زيارة لتعزيز الشراكة التاريخية
الأهلي يدرس فصل الإدارة التنفيذية.. ميدو يكشف التفاصيل
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
القبض على مستريح المطاعم بعد استيلائه على 50 مليون جنيه من المواطنين
بلا روح ولا عزيمة.. هاني رمزي يفتح النار علي لاعبي الاهلي
إعلام عبري: مباحثات إسرائيلية – أمريكية في لندن حول استئناف مفاوضات الأسرى
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة تفاصيل حالة طقس اليوم
دعاء النبي عند مواجهة المصاعب.. 12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بها خاطرك
ابن الحارس.. كواليس غرق طفل في حمام سباحة فيلا بمنشأة القناطر
إطلاق نار في بنسلفانيا يوقع جرحى خطيرين وحاكم الولاية يتفقد موقع الحادث
تايمز: بريطانيا تستعد للاعتراف رسميا بـ فلسطين بعد رحيل ترامب من لندن
الأمم المتحدة: أكثر من 40 ألف نازح جديد في غزة خلال يومين
محافظات

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف يوقع استمارة الانضمام لاتحاد "بشبابها"

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف
وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في إطار دعم وزارة الأوقاف للمبادرات الوطنية والمجتمعية التي تعزز قيم الانتماء والولاء، وقّع الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة أوقاف بني سويف، استمارة الانضمام إلى اتحاد"بشبابها"، مؤكدًا أن المشاركة في مثل هذه الكيانات الوطنية تنطلق من شعور بالمسؤولية المشتركة تجاه الوطن، وترسيخ مبادئ التعاون والبناء والعمل الجماعي من أجل خدمة مصر وشبابها.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماريا لوندي، رئيسة اتحاد "بشبابها"ببني سويف، ومسؤولي الاتحاد.

وخلال التوقيع، أكد الدكتور عاصم قبيصي على أن الشباب هم طاقة الأمل وصُنّاع المستقبل، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف حريصة على مد جسور التعاون مع مختلف الكيانات الشبابية الجادة، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني والفكري الصحيح، وصون المجتمع من الأفكار المغلوطة والتطرف والانحراف.

من جانبها، ثمّنت الدكتورة ماريا لوندي خطوة انضمام وكيل وزارة الأوقاف إلى الاتحاد، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية ودعمًا معنويًا كبيرًا للاتحاد في تحقيق رسالته، خاصة في ظل إطلاق المبادرات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة "صحح مفاهيمك".

بني سويف بشبابها اوقاف بني سويف

