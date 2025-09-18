وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف يوقع استمارة الانضمام لاتحاد "بشبابها"

في إطار دعم وزارة الأوقاف للمبادرات الوطنية والمجتمعية التي تعزز قيم الانتماء والولاء، وقّع الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة أوقاف بني سويف، استمارة الانضمام إلى اتحاد"بشبابها"، مؤكدًا أن المشاركة في مثل هذه الكيانات الوطنية تنطلق من شعور بالمسؤولية المشتركة تجاه الوطن، وترسيخ مبادئ التعاون والبناء والعمل الجماعي من أجل خدمة مصر وشبابها.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماريا لوندي، رئيسة اتحاد "بشبابها"ببني سويف، ومسؤولي الاتحاد.

وخلال التوقيع، أكد الدكتور عاصم قبيصي على أن الشباب هم طاقة الأمل وصُنّاع المستقبل، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف حريصة على مد جسور التعاون مع مختلف الكيانات الشبابية الجادة، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني والفكري الصحيح، وصون المجتمع من الأفكار المغلوطة والتطرف والانحراف.

من جانبها، ثمّنت الدكتورة ماريا لوندي خطوة انضمام وكيل وزارة الأوقاف إلى الاتحاد، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية ودعمًا معنويًا كبيرًا للاتحاد في تحقيق رسالته، خاصة في ظل إطلاق المبادرات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة "صحح مفاهيمك".