خالد صديق يطالب بتحويل الأماكن التاريخية إلى سياحية لزيادة الدخل القومي

قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إن هدف الدولة هو توفير وحدة سكنية للمواطن ، دون النظر عن هامش الربح.

توفير الوحدات السكنية

وتوقع خالد صديق أن مصر ستل إلى الإكتفاء من توفير الوحدات السكنية قريباً جداً.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، على قناة النهار، أن السياح يميلون إلى التمتع بالمناطق التاريخية، مشيداً بقرار رجل الأعمال محمد العبار بالاستثمار في منطقة وسط البلد، مشدداً على أن هذه الفكرة ليست مجاملة لمصر.

وتابع أنه لابد من تحويل الأماكن التاريخية إلى مدن سياحية، لزيادة الدخل القومى، مضيفا أن مشروع "إحياء القاهرة التاريخية" يعد مشروعًا قوميًا ضخمًا يستهدف إعادة العاصمة المصرية إلى مكانتها العالمية كواحدة من أجمل مدن العالم بحلول عام 2030.