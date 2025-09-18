معارض جديدة ودعم رواد الأعمال ومشروعات بدمياط

استقبلت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، حسام شبكة، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدمياط، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم أصحاب المشروعات وتسهيل الإجراءات أمامهم.

وخلال اللقاء، استعرض مدير جهاز تنمية المشروعات التيسيرات التي يوفرها الجهاز، مشيرًا إلى أن أصحاب الأنشطة يمكنهم الحصول على شهادة تصنيف ومزايا متعددة فور استخراج الرخصة.

من جانبها، أكدت نائب المحافظ أن دمياط تُعد محافظة ذات طابع خاص نظرًا لكونها شهيرة بالعديد من الصناعات، مشيرة إلى أن المحافظة تسعى للتيسير الاجراءات والموافقات لاصحاب المهن بما يسمح لأصحاب الورش بتقنين أوضاعهم وترخيص أنشطتهم.

كما أوضح مدير الجهاز أنه فيما يتعلق برخص المحلات، فإنه متاح تقديم تقرير استشاري للمشروعات الأقل خطورة لمدة عام، قبل الحصول على موافقة الحماية المدنية، وهو ما يمثل تيسيرًا لأصحاب المشروعات.

وخلال الاجتماع، أعلن حسام شبكة عن عدد من الفعاليات المقبلة، أبرزها "إقامة معرض "صُنع في دمياط" بمحافظة السويس يوم 23 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام، ومشاركة الجهاز في مهرجان دمياط 2025 المقرر ايام 25_26_27 من شهر سبتمبر الحالي ومشاركة الجهاز بمعارض للأنتيكات الخشبية والمشغولات اليدوية.

كما اعلن عن تنظيم جهاز المشروعات دورة تدريبية متخصصة في التسويق الإلكتروني والذكاء الاصطناعي يومي 24 و25 سبتمبر بمكتبة مصر العامة، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دمياط.

كما استعرض "شبكة" إنجازات الجهاز خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 أغسطس 2025، والتي شملت: "تمويل 178 مشروعًا بقيمة بلغت 30.16 مليون جنيه، وتوفير 1053 فرصة عمل، وإصدار 48 رخصة (بين مؤقتة وتوفيق أوضاع)، وإصدار 64 شهادة تصنيف و 64 شهادة مزايا، والاشتراك في 3 معارض داخلية بمشاركة 144 عارضًا، وتنظيم 16 ندوة تعريفية ودورتين تدريبيتين بالتعاون مع شركاء التنمية بمشاركة 100 متدرب، وإقامة المرحلة الأولى من معرض "صُنع في دمياط" خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو 2025 بمشاركة 80 عارضًا، وحققت المبيعات نحو 150 مليون جنيه.

وفي ختام اللقاء، توجة رئيس فرع جهاز المشروعات بالشكر الي معالي محافظ دمياط ونائبته علي الدعم الدائم لاصحاب المشروعات وتوجة بدعوة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتوجه إلى الجهاز للاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون 152 لسنة 2020، سواء في ما يتعلق بإصدار التراخيص أو الحصول على التمويلات الميسرة.