خالد الغندور: حمزة علاء خارج قائمة الأهلي حتى يناير..والإعارة واردة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر تطورات موقف حارس الأهلي الشاب حمزة علاء، بعد فسخ تعاقده السابق وعودته من البرتغال.



وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:«حمزة علاء لن يتم قيده في قائمة الأهلي قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير، ولهذا وقّع على عقد جديد يمتد لثلاث سنوات ونصف».



وأضاف: «اللاعب يملك عدة عروض للخروج على سبيل الإعارة، وسيتم دراستها مع وكيله قبل حسم القرار».



واختتم الغندور تصريحاته قائلًا: «حمزة أبدى مرونة كبيرة فور وصوله من البرتغال ووقّع مباشرة، والأهلي يقدّر أبناءه، وسيوافق على إعارته حال وصول عرض مناسب لجميع الأطراف».