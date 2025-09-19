الاتحاد السعودي يعلن طاقم تحكيم مباراة الهلال وأهلي جدة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي، عن طاقم تحكيم لقاء الكلاسيكو بين الهلال وأهلى جدة، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري روشن للمحترفين.

وقال الاتحاد السعودي في بيان عبر حسابه على «إكس»، أن اللقاء سوف يديره طاقم تحكيم أسترالي، بقيادة الحكم الأسترالي- الإيراني الشهير على رضا فغاني، ويعاونه كل من جورجي لاكرينديس وجيمس ليندسي، بالإضافة للحكم الرابع السعودي فريح الجلعود.

ويتواجد في تقنية الفيديو كلا من الأسترالي كاثرين جاسويتز، ومساعده السعودي عيسى الخيبري.

وتقام مباراة الهلال وأهلي جدة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة في لقاء الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.