قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
انزل اكشف واطمن في حملة 100 يوم صحة
إصابة 19 شخصا في انقلاب اتوبيس بمصر الإسماعيلية
وزير خارجية سوريا يرفع العلم فوق السفارة في واشنطن.. ماذا يعني؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ترامب يتوقع إغلاقاً حكومياً في الأول من أكتوبر .. ما السبب؟

ترامب
ترامب
وكالات


توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب احتمال إغلاق الحكومة الأميركية، مُشيراً إلى حالة الجمود بين حزبه والديمقراطيين.

وقال ترامب أمس الجمعة في المكتب البيضاوي: "سنُواصل الحديث مع الديمقراطيين، لكنني أعتقد أنه من المحتمل جداً أن ينتهي الأمر ببلد مغلق لفترة من الوقت".

وازداد احتمال الإغلاق بعد أن عرقل كل من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ في وقت سابق من يوم الجمعة خططاً متنافسة لتوفير تمويل مؤقت.

مجلس الشيوخ، الذي قد يستغرق عدة أيام لإقرار التشريع، سيغلق لمدة أسبوع قد يستمر حتى 29 سبتمبر. ويعتزم مجلس النواب البقاء في عطلته حتى ما بعد 1 أكتوبر.

خطر تعطل الخدمات الحكومية

يطالب الديمقراطيون بزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، بينما يرفض الجمهوريون الموافقة، ويؤيدون بدلاً من ذلك مشروع قانون بسيط للحفاظ على الاستمرارية حتى 21 نوفمبر.

يأمل قادة الجمهوريين أن يتخلى الديمقراطيون عن مطالبهم ويتنازلوا مع اقتراب الموعد النهائي، بدلاً من المخاطرة بتحمّل مسؤولية تعطل الخدمات الحكومية.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، قُبيل تصويت المجلس في وقت سابق من يوم الجمعة: "الخيار واضح تماماً، إما تمويل الحكومة من خلال قرار مستمر وشفاف وقصير المدى، أو إغلاق الحكومة. هذا هو الخيار أمام الديمقراطيين".

لم يتمكن الجمهوريون من حشد الستين صوتاً اللازمة للتغلب على العقبات الإجرائية في مجلس الشيوخ.

ترمب الحكومة الأميركية مجلس الشيوخ المجلس الرئيس الامريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

ترشيحاتنا

جانب من الاحتفال

«الصحة» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الدبلومات المهنية في البحوث الإكلينيكية

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يفتتح جامعة القاهرة الأهلية في أول أيام العام الدراسي

محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: القنطرة غرب تتحول إلى مركزٍ لصناعة المنسوجات في مصر

بالصور

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

أبرز لقطات حفل دير جيست 2025| أحمد سعد يدعم فلسطين.. والسقا يشكر أولاده

حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025

شباب الشرقية تنظم معرضا لتسويق وبيع منتجات أندية الفتاة والمرأة

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد