ترامب يتوقع إغلاقاً حكومياً في الأول من أكتوبر .. ما السبب؟



توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب احتمال إغلاق الحكومة الأميركية، مُشيراً إلى حالة الجمود بين حزبه والديمقراطيين.

وقال ترامب أمس الجمعة في المكتب البيضاوي: "سنُواصل الحديث مع الديمقراطيين، لكنني أعتقد أنه من المحتمل جداً أن ينتهي الأمر ببلد مغلق لفترة من الوقت".

وازداد احتمال الإغلاق بعد أن عرقل كل من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ في وقت سابق من يوم الجمعة خططاً متنافسة لتوفير تمويل مؤقت.

مجلس الشيوخ، الذي قد يستغرق عدة أيام لإقرار التشريع، سيغلق لمدة أسبوع قد يستمر حتى 29 سبتمبر. ويعتزم مجلس النواب البقاء في عطلته حتى ما بعد 1 أكتوبر.

خطر تعطل الخدمات الحكومية

يطالب الديمقراطيون بزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، بينما يرفض الجمهوريون الموافقة، ويؤيدون بدلاً من ذلك مشروع قانون بسيط للحفاظ على الاستمرارية حتى 21 نوفمبر.

يأمل قادة الجمهوريين أن يتخلى الديمقراطيون عن مطالبهم ويتنازلوا مع اقتراب الموعد النهائي، بدلاً من المخاطرة بتحمّل مسؤولية تعطل الخدمات الحكومية.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، قُبيل تصويت المجلس في وقت سابق من يوم الجمعة: "الخيار واضح تماماً، إما تمويل الحكومة من خلال قرار مستمر وشفاف وقصير المدى، أو إغلاق الحكومة. هذا هو الخيار أمام الديمقراطيين".

لم يتمكن الجمهوريون من حشد الستين صوتاً اللازمة للتغلب على العقبات الإجرائية في مجلس الشيوخ.