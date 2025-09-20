قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
محامي الأمن القومي الأمريكي: خطة القاهرة لإعمار غزة أفضل الخيارات المطروحة | خاص
التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 156 بلاغا خلال أسبوع
قلت لمراتي أنتِ طالق وأنا بهزر معاها.. فهل يقع هذا الطلاق؟
الداخلية: تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسى| صور
برلمان

3 ملايين جنيه غرامة بث قنوات فضائية بدون ترخيص طبقا للقانون

قنوات فضائية
قنوات فضائية
معتز الخصوصي

حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيص.

عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيص 

نصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه. 

وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة. 

وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.

وصدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.

وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

ونفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.

يأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.

