قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية في رفع كفاءة المدارس

بهنساوي : رفع كفاءة النظافة والتعقيم والتطهير والإنارة العامة بمحيط جميع المدارس
بهنساوي : رفع كفاءة النظافة والتعقيم والتطهير والإنارة العامة بمحيط جميع المدارس
محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم السبت، أعمال كافة الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة في رفع كفاءة المدارس استعداداً لانطلاق العام الدراسي 2025-2026

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد بتشكيل لجنة تضمنت الإدارة الهندسية والطرق والصرف الصحي والكهرباء وتحسين البيئة والحدائق والقوارض والحشرات والعلاقات العامة، وذلك للاستعداد المبكر لبدء العام الدراسي الجديد 2025 - 2026 لتهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع  المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، تنفيذ خطة عمل وحدة القوارض والحشرات ، وذلك من خلال قيام فريق القوارض والحشرات بأعمال رش وتطهير مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية بنين.

بهنساوي : رفع كفاءة النظافة والتعقيم والتطهير والإنارة العامة بمحيط جميع المدارس

وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الفصول والممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية التي تنفذ كافة المهام الموكلة إليها .

كما روعي أثناء تنفيذ الإجراءات الوقائية استخدام المعدات المتطورة ذات معايير الجودة العالمية التى تضمن العمل على أكبر مساحات ممكنة فى أسرع وقت وبكفاءة عالية لتغطية كافة الأماكن المطلوب تطهيرها بما يوفر المناخ الآمن والصحي للطلاب.

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد الإدارات التنفيذية بالمرور اليومى على مدارس المدينة وتذليل كافة العقبات ومتابعة استعدادات كافة المدارس لبدء العام الدراسي ، مؤكداً على استمرار الدعم بما يحقق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أن بناء الإنسان وتطويره أحد أولويات الفترة الحالية، والذي يتحقق أولاً من خلال تنمية مهاراته التعليمية والتثقيفية بما يتوازي مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات.

بورفؤاد العام الدراسي الجديد مدينة بورفؤاد استعدادات المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سيد عبد الحفيظ

انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

كيف اتوب من تتبع عورات الناس

كيف أتوب من تتبع عورات الناس؟.. الإفتاء توضح

ماذا كام يفعل النبي إذا أراد أمرا

ماذا كان يفعل النبي إذا أراد أمرا؟ .. على جمعة يوضح

الاستيقاظ

3 كلمات من النبي هتخليك تصحى نشيط للمدرسة .. رددهم قبل النوم

بالصور

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

جراج سيارات
جراج سيارات
جراج سيارات

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

نيسان
نيسان
نيسان

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد