رئيس مدينة بورفؤاد يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية في رفع كفاءة المدارس

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم السبت، أعمال كافة الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة في رفع كفاءة المدارس استعداداً لانطلاق العام الدراسي 2025-2026

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد بتشكيل لجنة تضمنت الإدارة الهندسية والطرق والصرف الصحي والكهرباء وتحسين البيئة والحدائق والقوارض والحشرات والعلاقات العامة، وذلك للاستعداد المبكر لبدء العام الدراسي الجديد 2025 - 2026 لتهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، تنفيذ خطة عمل وحدة القوارض والحشرات ، وذلك من خلال قيام فريق القوارض والحشرات بأعمال رش وتطهير مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية بنين.

بهنساوي : رفع كفاءة النظافة والتعقيم والتطهير والإنارة العامة بمحيط جميع المدارس

وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الفصول والممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية التي تنفذ كافة المهام الموكلة إليها .

كما روعي أثناء تنفيذ الإجراءات الوقائية استخدام المعدات المتطورة ذات معايير الجودة العالمية التى تضمن العمل على أكبر مساحات ممكنة فى أسرع وقت وبكفاءة عالية لتغطية كافة الأماكن المطلوب تطهيرها بما يوفر المناخ الآمن والصحي للطلاب.

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد الإدارات التنفيذية بالمرور اليومى على مدارس المدينة وتذليل كافة العقبات ومتابعة استعدادات كافة المدارس لبدء العام الدراسي ، مؤكداً على استمرار الدعم بما يحقق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أن بناء الإنسان وتطويره أحد أولويات الفترة الحالية، والذي يتحقق أولاً من خلال تنمية مهاراته التعليمية والتثقيفية بما يتوازي مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات.