اختيار مصيلحى للعام الخامس ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تميزا على العالم

أعلنت جامعة استانفورد الأمريكية، قائمة أفضل 2% من العلماء الاكثر تميزا وتأثيرا على مستوى العالم لعام 2025.

وقد تم اختيار د. صلاح مصيلحى رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمجلس الوزارء، (للعام الخامس على التوالى)، ضمن قائمة ٢% من العلماء الاكثر تميزا وتأثيرا فى مجال أمراض الأسماك والاستزراع السمكى والمصايد.

جديد بالذكر ان التقييم يتم الكترونيا مع غياب تدخل العامل البشرى فيه. ويتم التقييم لاكثر من ٢٠٠ الف عالم متميز على مستوى ١٤٩ دولة ويشتمل التصنيف على ٢٢ تخصص ويعتمد على عدة عوامل منها عدد الابحاث المنشورة دوليا ورصانتها وقيمتها العلمية وعدد الاستشهادات المرجعيه لها من قبل الباحثين والعلماء الاخرين دوليا ومعامل هيرتش للباحث.