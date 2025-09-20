قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
محامي الأمن القومي الأمريكي: خطة القاهرة لإعمار غزة أفضل الخيارات المطروحة | خاص
التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 156 بلاغا خلال أسبوع
قلت لمراتي أنتِ طالق وأنا بهزر معاها.. فهل يقع هذا الطلاق؟
الداخلية: تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسى| صور
أخبار البلد

الرعاية الصحية: المرحلة الثانية للتأمين الشامل تستهدف أكثر من 12 مليون مواطن

هيئة الرعاية ومحافظ المنيا
عبدالصمد ماهر

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، التقى اليوم الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، باللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وعدد من القيادات الصحية بالمحافظة.

وعقب هذا اللقاء، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

وجاءت هذه الجولة فور إعلان مجلس الوزراء اختيار محافظة المنيا لتكون أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتشمل الجولة تفقد عدد من المراكز والوحدات الصحية التي تم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك المنشآت الصحية المقترح ضمها للمنظومة الجديدة، استعدادًا لانطلاق خدماتها المتكاملة لأهالي المحافظة.

من جانبه، أكد محافظ المنيا أن أهالي المحافظة يتقدمون بالشكر للقيادة السياسية على تحقيق حلم الرعاية الصحية بجودة وكرامة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستسخر كل إمكاناتها لتكون المنيا نموذجًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات المليونية.

 المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف أكثر من 12 مليون مواطن، يمثل أبناء محافظة المنيا أكثر من 50% منهم، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية تُقدر بنحو 115 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة أن الدولة تجني اليوم ثمار مشروعات الصحة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي مهدت الطريق لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الثانية وفقًا لما تم التخطيط له.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشهد تعزيز مشاركة المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص بشكل أكبر، ولأول مرة دخول الوحدات والمراكز الصحية من الجيل الرابع للخدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أوضح أن المرحلة الثانية ستتضمن إنشاء مجمعات طبية متطورة ومراكز تشخيصية تم تصميمها وفقًا لأحدث الأكواد العالمية لخدمة المواطنين، بما يحدث طفرة في المؤشرات الصحية.

وأكد السبكي أن المرحلة الثانية ستنطلق بخبرات تراكمية من المرحلة الأولى، وبإرادة وعزيمة أقوى، لاستكمال كتابة فصل جديد في تاريخ مصر الصحي يليق بمكانتها وريادتها الإقليمية والدولية.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية بمحافظة المنيا اليوم، كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة كوثر محمود عضو مجلس إدارة الهيئة ونقيب عام التمريض، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة.

مجلس الوزراء المنيا منظومة التأمين الصحي الشامل وزير الصحة والسكان الرعاية الصحية حياة كريمة

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

استعدادات العام الدراسى الجديد

المدارس جاهزة.. تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد بالمحافظات غدا

فتاوى| صلاة كسوف الشمس اليوم .. تعرف على حكمها وطريقة أدائها.. ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. هل عدم التوفيق عقوبة من الله بسبب الذنوب ؟

محكمة المتهم بقضية ياسين

كواليس تأجيل استئناف المتهم بالتعدي على التلميذ ياسين في البحيرة إلى الأربعاء

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

أغرب سيارة كهربائية

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

توك توك

7 أسباب تجعل إطار سيارتك يصدر أصوات مزعجة.. تعرف عليها

الأصوات اطارات السيارة

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

دايو نوبيرا 2

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

