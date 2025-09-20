إعلامية: حماس حركة مقاومة مشروعة للدفاع عن الأرض ولا وجود لها في الضفة

شهدت حلقة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية» جدلًا واسعًا بعد مقاطعة الإعلامية أمل الحناوي لمداخلة الكاتب الأمريكي بيتر روف من مجلة نيوزويك.

تصريحات وزير الخارجية الأمريكي

وقال روف إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يجب أن تُفهم في سياق أحداث وقعت قبل ثلاث سنوات، عندما هاجمت حركة حماس مهرجانًا موسيقيًا إسرائيليًا، معتبرًا أن الحركة تستخدم "طرقًا إرهابية" لفرض سيطرتها وإطالة أمد الحرب، مشددًا على ضرورة إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف أن مصر وقطر تلعبان دورًا محوريًا في الوساطة، بينما تتجاهل باقي الأطراف مسؤولياتها، إلا أن الإعلامية أمل الحناوي قاطعته قائلة: «هذا الكلام قُتل بحثًا.. وحماس هي حركة مقاومة مشروعة للدفاع عن الأرض».

وأكدت أن إسرائيل دولة احتلال تمارس عدوانًا مستمرًا منذ أكثر من 23 شهرًا، في ظل دعم أمريكي غير مبرر، وأن الضحايا في قطاع غزة والضفة الغربية هم من المدنيين الأبرياء الذين لا ينتمون إلى أي فصيل سياسي.

وشددت الحناوي على أن حماس لا وجود لها في الضفة، وأن ما يجري هناك هو عدوان غاشم على أرض محتلة.