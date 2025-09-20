قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فان دايك يتغزل في صلاح: أنت الأعظم في المنافسة علي الكرة الذهبية
الإسكان: مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة
تخفيف الحكم على فتاة في تهمة إزعاج أشرف زكي
وزير الخارجية يؤكد دعم الدولة لتمكين المرأة خلال لقائه برئيسة المجلس القومي للمرأة
مقاطع فيديو خادشة.. إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون
ابتسامة ملكية في مقبرة جحوتي.. مزحة ريس الحفائر تُضحك ملك إسبانيا
الأرز الأحمر أم البني أم الأسود.. أيهما يساعد أكثر في إنقاص الوزن؟
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
توك شو

إعلامية: حماس حركة مقاومة مشروعة للدفاع عن الأرض ولا وجود لها في الضفة

محمد البدوي

شهدت حلقة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية» جدلًا واسعًا بعد مقاطعة الإعلامية أمل الحناوي لمداخلة الكاتب الأمريكي بيتر روف من مجلة نيوزويك.

تصريحات وزير الخارجية الأمريكي

وقال روف إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يجب أن تُفهم في سياق أحداث وقعت قبل ثلاث سنوات، عندما هاجمت حركة حماس مهرجانًا موسيقيًا إسرائيليًا، معتبرًا أن الحركة تستخدم "طرقًا إرهابية" لفرض سيطرتها وإطالة أمد الحرب، مشددًا على ضرورة إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف أن مصر وقطر تلعبان دورًا محوريًا في الوساطة، بينما تتجاهل باقي الأطراف مسؤولياتها، إلا أن الإعلامية أمل الحناوي قاطعته قائلة: «هذا الكلام قُتل بحثًا.. وحماس هي حركة مقاومة مشروعة للدفاع عن الأرض».

وأكدت أن إسرائيل دولة احتلال تمارس عدوانًا مستمرًا منذ أكثر من 23 شهرًا، في ظل دعم أمريكي غير مبرر، وأن الضحايا في قطاع غزة والضفة الغربية هم من المدنيين الأبرياء الذين لا ينتمون إلى أي فصيل سياسي. 

وشددت الحناوي على أن حماس لا وجود لها في الضفة، وأن ما يجري هناك هو عدوان غاشم على أرض محتلة.

إسرائيل حماس حركة حماس الرهائن وزير الخارجية الأمريكي روبيو

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

