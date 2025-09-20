تخفيض على المصاريف الإدارية للوحدات والأراضي .. خبر سار من الإسكان للمواطنين

أكد عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك مصاريف إدارية تفرضها أجهزة المدن الجديدة في حالة التصرف في الأراضي أو الوحدات .

وقال عمرو خطاب في مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" المصاريف الإدارية تكون متواجدة في كراسة الشروط وقفت التخصيص وكانت تشكل نوع من العبء على من يتصرف في الوحدات العقارية ".

وأضاف عمرو خطاب:" نسب المصاريف الإدارية تبدأ من 2 لـ 5 % من ثمن الوحدة أو الأرض ".

ولفت عمرو خطاب :" هيئة المجتمعات العمرانية قررت تخفيض هذه الرسوم بنسبة كبيرة وبالتالي كل الحاجزين الذين تم التخصيص لهم لديهم فترة كافية ومهلة 6 أشهر لتقديم طلباتهم إلى أجهزة المدن المختصة، وذلك لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية".

وأكمل عمرو خطاب :" الغرض من هذا الامر ليس جمع أموال لكن تقنين الإجراءات وتوحيد الرؤية بالنسبة للمالك وجهاز المدينة ".

