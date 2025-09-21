قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
رئيس الكنيست الإسرائيلي يدين الاعتراف بالدولة الفلسطينية: ستامر اختار العار
الأمم المتحدة: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين خطوة مهمة لحل الدولتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر شانجان تشيوان Q05 موديل 2026 في السعودية

شانجان تشيوان Q05 موديل 2026
شانجان تشيوان Q05 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة شانجان عن طرازها الجديد شانجان تشيوان Q05 موديل 2026، وتنتمي تشيوان Q05 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

شانجان تشيوان Q05 موديل 2026

أبعاد شانجان تشيوان Q05 موديل 2026

تأتى سيارة شانجان تشيوان Q05 موديل 2026 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4435 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1595 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2735 مم .

محرك شانجان تشيوان Q05 موديل 2026

شانجان تشيوان Q05 موديل 2026

تنتج سيارة شانجان تشيوان Q05 موديل 2026 قوة 163 حصان، وبها بطارية سعة 51.91كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 506 كم/ساعة، بالشحنة الواحدة، وبها بطارية Times Changan (CATL) .

مواصفات شانجان تشيوان Q05 موديل 2026

زودت سيارة شانجان تشيوان Q05 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية بتقنية LED عالية التطور، وبها شريط إضاءة أزرق يمنح السيارة بصمة مستقبلية واضحة، وبها مستشعرات Lidar ضمن هيكل السيارة ضمن حزمة أنظمة القيادة المساعدة، وبها خلفية مصابيح ممتدة بعرض السيارة مع سبويلر رياضي فريد، وبها خطوط جانبية انسيابية ومرونة .

شانجان تشيوان Q05 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة شانجان تشيوان Q05 موديل 2026 بها، شاشة وسطية مقاس كبير بتقنية عالية الوضوح، تدعم أحدث نظم الترفيه والاتصال، وبها عدادات رقمية كاملة بتقنية LCD لعرض معلومات القيادة بدقة وسهولة قراءة، وبها عجلة قيادة ثلاثي الأذرع مزدوج اللون مع توزيع مثالي لأزرار التحكم، وبها منفذ شاحن لاسلكي للهواتف الذكية يدعم أحدث تقنيات الشحن السريع، وبها نظام متكامل لتهوية وتبريد/تسخين المقاعد الخلفية، وبها سقف بانوراما واسع بطبقة حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

تاريخ شركة شانجان في صناعة السيارات

تأسست شانجان عام 1862 كأقدم شركة في الصين، حيث بدأت في صناعة الأسلحة قبل أن تتجه إلى تصنيع سيارات الركاب والشاحنات في الثمانينيات.

شانجان تشيوان Q05 موديل 2026

وكانت أول سيارة صنعت لها هي سيارة "تشانججيانج 46" موديل 1959، مستوحاة من سيارة الجيب الأمريكية، وتوسعت الشركة لاحقًا من خلال مشاريع مشتركة مع شركات عالمية مثل فورد ومازدا، وأصبحت واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في الصين .

تشيوان Q05 شانجان تشيوان Q05 موديل 2026 السيارات الكروس أوفر الرياضية أبعاد شانجان تشيوان Q05 تشيوان Q05 موديل 2026 محرك شانجان تشيوان Q05 الأشعة فوق البنفسجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات الحفل الختامي لبرنامج "تأهيل الشباب للاستقرار و الدمج المجتمعي

الأنبا دانيال مطران المعادي

تخريج دفعة جديدة من مركز القديس أثناسيوس الرسولي للعقيدة الأرثوذكسية بالمعادي

نقابة الصحفيين

غدا.. عربية "الصحفيين" تنظم لقاءً تضامنيًا حول العقوبات الأمريكية على حقوقيين فلسطينيين

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد