سعر شانجان تشيوان Q05 موديل 2026 في السعودية

كشفت شركة شانجان عن طرازها الجديد شانجان تشيوان Q05 موديل 2026، وتنتمي تشيوان Q05 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

أبعاد شانجان تشيوان Q05 موديل 2026

تأتى سيارة شانجان تشيوان Q05 موديل 2026 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4435 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1595 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2735 مم .

محرك شانجان تشيوان Q05 موديل 2026

تنتج سيارة شانجان تشيوان Q05 موديل 2026 قوة 163 حصان، وبها بطارية سعة 51.91كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 506 كم/ساعة، بالشحنة الواحدة، وبها بطارية Times Changan (CATL) .

مواصفات شانجان تشيوان Q05 موديل 2026

زودت سيارة شانجان تشيوان Q05 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية بتقنية LED عالية التطور، وبها شريط إضاءة أزرق يمنح السيارة بصمة مستقبلية واضحة، وبها مستشعرات Lidar ضمن هيكل السيارة ضمن حزمة أنظمة القيادة المساعدة، وبها خلفية مصابيح ممتدة بعرض السيارة مع سبويلر رياضي فريد، وبها خطوط جانبية انسيابية ومرونة .

بالاضافة إلي ان سيارة شانجان تشيوان Q05 موديل 2026 بها، شاشة وسطية مقاس كبير بتقنية عالية الوضوح، تدعم أحدث نظم الترفيه والاتصال، وبها عدادات رقمية كاملة بتقنية LCD لعرض معلومات القيادة بدقة وسهولة قراءة، وبها عجلة قيادة ثلاثي الأذرع مزدوج اللون مع توزيع مثالي لأزرار التحكم، وبها منفذ شاحن لاسلكي للهواتف الذكية يدعم أحدث تقنيات الشحن السريع، وبها نظام متكامل لتهوية وتبريد/تسخين المقاعد الخلفية، وبها سقف بانوراما واسع بطبقة حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

تاريخ شركة شانجان في صناعة السيارات

تأسست شانجان عام 1862 كأقدم شركة في الصين، حيث بدأت في صناعة الأسلحة قبل أن تتجه إلى تصنيع سيارات الركاب والشاحنات في الثمانينيات.

وكانت أول سيارة صنعت لها هي سيارة "تشانججيانج 46" موديل 1959، مستوحاة من سيارة الجيب الأمريكية، وتوسعت الشركة لاحقًا من خلال مشاريع مشتركة مع شركات عالمية مثل فورد ومازدا، وأصبحت واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في الصين .