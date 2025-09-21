إشادة برلمانية بإطلاق دبلوم سلامة المرضى.. نواب: ورقة رابحة لتطوير النظام الصحي في مصر

نواب البرلمان عن إطلاق دبلوم سلامة المرضى:

يعزز جودة الرعاية الصحية في مصر

تستهدف تطوير النظام الصحي وضمان أمان الرعاية الطبية"

خطوة استراتيجية نحو تحسين النظام الصحي وضمان جودة الرعاية الطبية

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بإطلاق وزارة الصحة والسكان للدبلوم المهني لسلامة المرضى وإدارة مخاطر الرعاية الصحية، مؤكدين أن تأهيل الكوادر البشرية في القطاع الصحي يُعدّ من أبرز أولوياتنا في البرلمان، ونحن نؤمن أن سلامة المرضى يجب أن تكون في قلب كل جهد يُبذل لتحسين الخدمات الصحية في مصر

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإطلاق وزارة الصحة والسكان للدبلوم المهني لسلامة المرضى وإدارة مخاطر الرعاية الصحية، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية في مصر.

تأهيل الكوادر الطبية والفنية لإدارة المخاطر الصحية

وقالت عبد الحليم في تصريح خاص لـ"صدي البلد"إن هذا الدبلوم يأتي في توقيت بالغ الأهمية حيث يسهم بشكل كبير في تأهيل الكوادر الطبية والفنية لإدارة المخاطر الصحية وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، مما يساهم في تقليل الأخطاء الطبية ورفع مستوى الأمان في المنشآت الصحية". وأضافت: "هذه المبادرة تعد جزءًا من استراتيجية الدولة لتطوير النظام الصحي، وتوفير رعاية صحية آمنة وفعّالة للمواطنين".

وتابعت عبد الحليم: "أؤكد أن تأهيل الكوادر البشرية في القطاع الصحي يُعدّ من أبرز أولوياتنا في البرلمان، ونحن نؤمن أن سلامة المرضى يجب أن تكون في قلب كل جهد يُبذل لتحسين الخدمات الصحية في مصر".

وأشارت إلى أن برنامج الدبلوم، الذي يجمع بين التدريب النظري والعملي، سيساعد في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية، منوهة بأن الدور الرقابي والتشريعي في البرلمان سيظل داعمًا لهذه المبادرات الطموحة التي تُسهم في رفع جودة الرعاية الصحية في مصر.

ومن جانبها أعربت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن دعمها الكامل لإطلاق وزارة الصحة والسكان للدبلوم المهني لسلامة المرضى وإدارة مخاطر الرعاية الصحية، والذي يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة قادرة على تطبيق أعلى معايير السلامة وجودة الرعاية الصحية في مصر، معتبرة أن هذه المبادرة تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز مستوى الأمان في المنشآت الصحية وتحقيق تطوير حقيقي في القطاع الطبي.

رفع كفاءة النظام الصحي في مصر

وقالت النائبة سمر سالم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "هذا البرنامج التدريبي يعد إضافة نوعية لجهود الوزارة في رفع كفاءة النظام الصحي في مصر، فهو لا يقتصر فقط على تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، بل يساهم أيضًا في ضمان أمان الرعاية الصحية وتقليل المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المواطنون، مضيفة "تأهيل الكوادر الصحية في مجال إدارة المخاطر وسلامة المرضى هو أمر بالغ الأهمية لمواكبة المعايير العالمية في هذا المجال، وهو ما سيكون له بالغ الأثر في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية."

وأكدت سالم أن البرلمان سيتابع عن كثب تطبيق هذا الدبلوم لضمان نجاحه، مشيرة إلى أن البرلمان لطالما دعم الخطوات المبدعة التي تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية.

وأشادت بدور الوزارة في التعاون مع منظمة الصحة العالمية والهيئات المحلية لتقديم هذا التدريب، معتبرة أن ذلك يعكس الجهود الحقيقية المبذولة لتطوير النظام الصحي في مصر.

وأضافت النائبة سمر سالم: "ما تشهده مصر اليوم من خطوات تطويرية في المجال الصحي يعكس رؤية الدولة الطموحة لتقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة لجميع المواطنين وهذا الدبلوم سيكون له دور محوري في تدريب وتطوير مهارات الأطباء والفنيين على التعامل مع المخاطر الطبية وتحقيق أعلى مستويات الأمان."

وشددت على أن هذه المبادرة ستسهم في الحد من الأخطاء الطبية وتحسين الممارسات الطبية، مما يساهم في رفع جودة الحياة الصحية للمواطنين، مؤكدة أن تكامل هذا التدريب مع الممارسات العملية سيمكن الكوادر الطبية من مواجهة التحديات الفعلية في المستشفيات والمراكز الصحية.

كما أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بإطلاق وزارة الصحة والسكان للدبلوم المهني لسلامة المرضى وإدارة مخاطر الرعاية الصحية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحسين جودة النظام الصحي في مصر.

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "إطلاق دبلوم سلامة المرضى يمثل بداية جديدة نحو تأهيل الكوادر الطبية بشكل علمي وعملي لمواكبة أحدث المعايير العالمية في مجال الرعاية الصحية. من خلال هذا البرنامج، ستتمكن الكوادر الصحية من تطبيق أفضل ممارسات السلامة وتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى، مضيفًا: "إن توفير التدريب المتخصص في مجال سلامة المرضى وإدارة المخاطر سيسهم في خلق بيئة طبية أكثر أمانًا، مما سيعزز من ثقة المواطنين في النظام الصحي."

تعزيز سلامة المرضى وتحسين أداء الكوادر الطبية

وتابع الدسوقي أن البرلمان يولي أهمية كبيرة لهذا النوع من المبادرات ويعمل على دعمها، قائلاً: "نحن في البرلمان نعتبر تحسين الرعاية الصحية أولوية وطنية، وسنواصل دعم هذه البرامج التي تهدف إلى تعزيز سلامة المرضى وتحسين أداء الكوادر الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية."

وأشار النائب علي الدسوقي إلى أن هذا الدبلوم سيسهم بشكل كبير في تدريب الكوادر الصحية على تطبيق الأنظمة الحديثة لإدارة المخاطر في الرعاية الصحية، مما يساعد في تقليل الأخطاء الطبية ويعزز من مستوى الجودة في المستشفيات والمراكز الصحية، مشددة على أهمية استمرارية الدعم الحكومي للكوادر الطبية وتوفير المزيد من الفرص التدريبية لضمان تقديم رعاية صحية تتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيتابع عن كثب تنفيذ هذا البرنامج ويشدد على ضرورة أن يتم تعميمه على مستوى أوسع ليشمل كافة الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، لضمان تحسين المنظومة الصحية بشكل شامل.