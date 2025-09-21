قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري
مينا ماهر عن عبدلله السعيد: مثال دي مودريتش وكريستيانو رونالدو
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة
أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون
أحمد موسى: عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع أبرز اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
مجلس النواب يقرر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من رئيس الجمهورية
للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": مؤمنون بأن طريقنا سيقودنا إلى تحقيق أحلام وآمال شعبنا
منهجية الاغتيالات والتصفية في السياسة الإسرائيلية
أحمد موسى عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على المواطنين
ما حكم صلاة الجماعة مع الأهل في البيت؟ دار الإفتاء تجيب
برلماني: هدف رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيد من الضمانات

عادل نصار

علق النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، قائلا:" سيعاد النظر فى ضمانات وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وحرمة المسكن لتحقيق أقصى دراجات الأمن والأمان، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطى".

وأضاف إيهاب رمزى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن هناك نظم ونماذج جديدة تم تطبيقها فى هذا القانون ويجب إتاحة الوقت لبعض الوزارات للعمل على تطبيق تلك النماذج، كالمحاكمة عن بعد والمحاكمة الإلكترونية او التحقيق الإلكترونى.

ولفت إيهاب رمزى إلى أن الهدف من رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد من الضمانات، وان النصوص الواردة فى القانون فى نظر الرئيس السيسى غير كافية لتحقيق الضمانات أو الحقوق المطلوبة للمتهم.

النواب البرلمان السيسي

