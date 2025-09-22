قيادات التعليم تشيد بالأنشطة الإذاعية والفنية لطلاب مدرسة القناة الإعدادية بنين ببورسعيد

شهد وليد ماهر مدير عام مكتب الوزير للاتصال السياسي والشئون النيابية و طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم فعاليات الطابور الصباحي لمدرسة القناة الإعدادية بنين التابعة لإدارة شرق التعليمية فى ثانى أيام العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسينى راغب مدير عام التعليم العام والدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شرق التعليمية والأستاذ شريف كامل وكيل الإدارة والأستاذ محمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي والمهندس يسرى قطايه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع بورسعيد وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة.

وشهد الغرباوي وضيفه الكريم فعاليات الطابور الصباحي ومراسم تحية العلم والاذاعة الصباحية وفقراتها التى شملت العديد من الفقرات الفنية والفنون الإذاعية المتنوعة من أداء طلاب المدرسة والتى اشاد بها الحضور.

و تفقد وليد ماهر والغرباوى عددا من الفصول الدراسية ومعامل الحاسب الآلي والعلوم رفقة الأستاذ وليد الصيفى مدير المدرسة التى تضم ١٩١٢ طالب موزعين على ٣٩ فصلا دراسيا واستمعوا إلى شرح المعلمين داخل الفصول وسط حضور طلابي كثيف وانتظام كامل هيئة التدريس وطاقم الإدارة.