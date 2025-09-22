رئيس مدينة بورفؤاد: انعقاد دائم لغرفة عمليات المدينة لمتابعة سير العملية التعليمية

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الاثنين، انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة الخاصة بمتابعة سير العملية التعليمية في يومها الأول، والإطمئنان على توافر كافة سبل الراحة و الأمان للطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2025 - 2026 .

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن هناك تنسيق متواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة وغرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والربط بغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة لمتابعة سير العملية التعليمية وتذليل كافة العقبات.

بهنساوي: متابعة حركة المواقف لحظة بلحظة ولن نسمح بوجود تكدسات تعطل الطلاب والمواطنين.

وفي سياق متصل، تأكد رئيس مدينة بورفؤاد من انتظام العمل بالمواقف وتوافر سيارات لنقل الركاب في مختلف الخطوط، وانتشار مكثف لقسم مرور بورفؤاد مشددًا على ضرورة مراقبة الموقف أولًا بأول، مشيراً إلو التنسيق مع الجهات المعنية للدفع بسيارات إضافية فورًا في أي موقف تظهر به تكدسات، مؤكدًا أن راحة الطلاب وأبناء بورفؤاد خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد يتابع لحظة بلحظة سير العملية التعليمية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلاب، مضيفاً أن كافة أجهزة الدولة يتم التنسيق فيما بينها لتحقيق عملية تعليمية يسودها الالتزام والانضباط في سبيل الوصول بها إلى بر الأمان .

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متكامل على مدار الساعة، بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ، لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات، قائلًا: "هدفنا أن يبدأ العام الدراسي في أجواء ميسّرة ومنظمة، تعكس وجهًا حضاريًا لمدينة بورفؤاد"