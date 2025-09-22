قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
هل تصالح ترامب مع ماسك؟ لقاء جديد يثير التساؤلات حول علاقتهما
هل يفعلها صلاح؟.. "فرانس فوتبول" تعلن الفائز بالكرة الذهبية اليوم
مديرة بورسعيد الثانوية بنات تفاجئ طالباتها بارتداء الزي المدرسي في أول أيام الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد: انعقاد دائم لغرفة عمليات المدينة لمتابعة سير العملية التعليمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الغزاوى

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الاثنين، انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة الخاصة بمتابعة سير العملية التعليمية في يومها الأول، والإطمئنان على توافر كافة سبل الراحة و الأمان للطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2025 - 2026 .

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن هناك تنسيق متواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة وغرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والربط بغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة لمتابعة سير العملية التعليمية وتذليل كافة العقبات.

بهنساوي:  متابعة حركة المواقف لحظة بلحظة ولن نسمح بوجود تكدسات تعطل الطلاب والمواطنين.

وفي سياق متصل، تأكد رئيس مدينة بورفؤاد من انتظام العمل بالمواقف وتوافر سيارات لنقل الركاب في مختلف الخطوط، وانتشار مكثف لقسم مرور بورفؤاد مشددًا على ضرورة مراقبة الموقف أولًا بأول، مشيراً إلو التنسيق مع الجهات المعنية للدفع بسيارات إضافية فورًا في أي موقف تظهر به تكدسات، مؤكدًا أن راحة الطلاب وأبناء بورفؤاد خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد يتابع لحظة بلحظة سير العملية التعليمية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلاب، مضيفاً أن كافة أجهزة الدولة يتم التنسيق فيما بينها لتحقيق عملية تعليمية يسودها الالتزام والانضباط في سبيل الوصول بها إلى بر الأمان .

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متكامل على مدار الساعة، بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ، لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات، قائلًا: "هدفنا أن يبدأ العام الدراسي في أجواء ميسّرة ومنظمة، تعكس وجهًا حضاريًا لمدينة بورفؤاد"

بورفؤاد بورسعيد العام الدراسي الجديد محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

حالة الطقس

أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد

عبدالله السعيد يختار خليفته في الملاعب

زيزو

نجم الأهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك : شاغلين بالهم بزيزو

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يهنئ مجلس إدارة نادي البنك الأهلي لتجديد الثقة

بالصور

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم

فيديو

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد