رئيس جامعة السويس يدعو الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحية العلم غدا

وجه أ.د أشـرف حنيجـل رئيس جامعة السويس دعوة لكافة منسوبي الجامعة، و نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب لحضور مراسم تحية العلم والاحتفال ببداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الساعة التاسعة من صباح غدا الاثنين الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ أمام المبنى الاداري الرئيسي للجامعة.

ووجّه الأستاذ الدكتور اشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، رسالة تهنئة إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، وأبنائه الطلاب، بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد 2025/2026.

وشدد الدكتور حنيجل أن الجامعة تسخر كافة إمكاناتها لدعم أبنائها الطلاب وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة.



وأعرب رئيس جامعةالسويس عن تقديره الكبير لأعضاء هيئة التدريس، كما وجّه التحية للزملاء بالجهاز الإداري، مشيداً بجهودهم المخلصة باعتبارهم "حجر الزاوية" في انتظام العملية التعليمية.





وشدّد رئيس جامعة السويس على أهمية التمسك بميثاق الشرف الأخلاقي في التعامل بين طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، مؤكداً أن الالتزام بالقيم الجامعية الراقية من احترام متبادل، وتقدير للعلماء والمعلمين، وروح التعاون والإيجابية، هو السبيل لبناء بيئة أكاديمية صحية تقوم على الأخلاق قبل العلم.

وأوضح الاستاذ الدكتور أشرف حنيجل أن الجامعة تحرص على غرس هذه القيم في أبنائها، لتكون سلوكاً دائماً في حياتهم الجامعية والمهنية بعد التخرج.

واختتم رئيس جامعة السويس رسالته بالتأكيد على أن العام الدراسي الجديد سيكون انطلاقة جديدة نحو المزيد من التميز والتطوير والانفتاح، بفضل تكاتف جميع قطاعات الجامعة من قيادات أكاديمية وإدارية وأطقم طبية، موجهاً أصدق التمنيات بعام جامعي موفق للجميع.