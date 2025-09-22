رسامة كاهن جديد بإيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم | صور

صلى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا صموئيل المعترف بمدينة الشيخ زايد، وعقب صلاة الصلح أتم نيافته صلوات سيامة الشماس إسحق شحات كاهنًا على الكنيسة ذاتها باسم القس مارتيروس.

وشارك في الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والإيبارشيات المجاورة، وخورس الشمامسة، وعدد من الشعب.

وفي سياق متصل ، دشَّن نيافته مذابح كنيسة الشهيدة العفيفة دميانة بأبو غالب.

وحمل المذبح الأوسط اسم السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل، فيما كُرِّس المذبح البحري على اسم القديس الأنبا برسوم العريان. كما قام نيافته بتدشين جميع أيقونات الكنيسة وأواني خدمة المذبح.

وخلال الصلاة، رسم نيافته القس بطرس فهمي نعمة في رتبة القمصية، ثم تفقد بعد القداس أعمال التجديدات التي تمت بالكنيسة.

شارك في الصلوات عدد من آباء إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم، ومجموعة من الإيبارشيات المجاورة، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية بمركز منشية القناطر، في يوم مبهج ومفرح للجميع.